Balean a mujer que viajaba en automóvil en Puebla; intentó defenderse con una pistola

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, una mujer murió en un supuesto asalto. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

La madrugada de este viernes, una joven identificada como Paulina fue asesinada a balazos en la colonia 2 de Abril, en la ciudad de Puebla. El hecho es investigado por la Fiscalía General del Estado, que mantiene abiertas diversas líneas de investigación.

¿Qué pasó en la colonia 2 de Abril de Puebla?

Los hechos ocurrieron a la altura del puente que conecta la junta auxiliar Ignacio Zaragoza con la colonia 2 de Abril, sobre la intersección de las calles 5 de Febrero y 15 Oriente.

Mujer saca arma de fuego

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios recabados por las autoridades, Paulina “N” viajaba en un vehículo, acompañada de una amiga, cuando la unidad presentó una falla mecánica, por lo que se detuvieron para revisarla. En ese momento, fueron interceptadas por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes presuntamente intentaron despojarlas de sus pertenencias.

Según información preliminar, la situación se tornó violenta y tanto la víctima como los agresores sacaron armas de fuego; sin embargo, los presuntos delincuentes dispararon primero y le provocaron la muerte a la joven con varios impactos.

Vecinos de la zona escucharon al menos cuatro detonaciones de arma de fuego y solicitaron apoyo al 911

Elementos de la Policía Municipal, adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como paramédicos, arribaron al sitio y confirmaron el fallecimiento de la mujer por impactos de arma de fuego.

Trascendió que uno de los presuntos responsables habría sido detenido; no obstante, hasta el momento no existe información oficial. También se informó que la motocicleta en la que huyeron fue abandonada en calles aledañas. Las diligencias concluyeron cerca de las 9:00 horas del viernes.

Cabe señalar que en inmediaciones del lugar fueron hallados envoltorios con dosis de droga, por lo que la Fiscalía no descartó otras líneas de investigación. Hasta ahora se desconoce si Paulina “N” pertenecía a alguna corporación policial o al Ejército, ya que el homicidio ocurrió cerca de la rampa principal de la XXV Zona Militar.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.