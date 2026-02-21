GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 20 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas:

Anulan aranceles

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles generalizados del presidente Trump contra distintos países, pues dicha medida no se aprobó en el Congreso.

Trump reacciona

Ante esto, Trump dijo que era profundamente decepcionante la decisión de la Corte, y anunció un nuevo arancel general del 10% sobre importaciones.

Falsificación de medicamento

Cofepris emitió una alerta sanitaria tras detectar la falsificación de un lote del medicamento Cafiaspirina.

Incendios forestales

Hasta el corte de esta semana, se han registrado en Oaxaca 48 incendios forestales, afectando más de 7 mil hectáreas, situándolo como el estado más afectado.

Cédula profesional

Desde el 17 de febrero, la cédula profesional física o electrónica, ya no es válida como identificación oficial. Sólo tendrá efectos para ejercer una profesión.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.