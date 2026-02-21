GENERANDO AUDIO...

La política arancelaria de Donald Trump tuvo un revés luego de que un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, de seis votos contra tres, determinó que el mandatario excedió su autoridad al imponer aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Con ello, el máximo tribunal, de mayoría conservadora, bloqueó una herramienta clave que el presidente utilizó para impulsar su agenda comercial. Pero ¿qué aranceles tiró la Corte Suprema de EE. UU.?

¿Qué aranceles tiró la Corte Suprema de EE. UU. tras revés a Trump?

La decisión de la Corte Suprema de EE. UU. se refiere a los derechos de aduana presentados como “recíprocos” por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

Los aranceles recíprocos fueron anunciados por el presidente Donald Trump el 2 de abril de 2025, en el marco de lo que llamó el “Día de la Liberación”. El mandatario estadounidense los describió como gravámenes a países que cobran impuestos a las exportaciones que provienen de EE. UU. y cuyo objetivo era corregir desequilibrios comerciales que consideró injustos.

En aquel anuncio, Trump destacó la imposición de aranceles a varios países. Por ejemplo:

34% para China

20% para la Unión Europea

36% para Tailandia

46% para Vietnam

25% para Corea del Sur

49% para Camboya

24% para Japón

26% para India

A través de su cuenta oficial de X, la Casa Blanca compartió la lista de los países y los aranceles impuestos por el mandatario republicano en el Día de la Liberación.

Tras el fallo del máximo tribunal estadounidense, Trump respondió con furia, arremetió contra los jueces y prometió continuar una guerra comercial global que ha mantenido al mundo en vilo durante un año.

Además, afirmó que no se dejaría intimidar por lo que calificó repetidamente de una decisión ridícula. Asimismo, Trump anunció un nuevo arancel inmediato del 10% a las importaciones de todos los países, que se suma a los aranceles existentes. La ley le permite imponer dicho gravamen durante 150 días, aunque podría enfrentar impugnaciones legales.

