Violencia en Angelópolis: peleas y homicidios en zona exclusiva de Puebla

Angelópolis es una zona de alta plusvalía en Puebla. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La escalada de violencia en la zona de alta plusvalía de Angelópolis, Puebla, no es casualidad, ya que desde hace un par de años se han registrado ataques captados en cámaras de vigilancia, donde la brutalidad ha sido protagonista.

Asesinatos en Angelópolis

Hasta el momento, el punto más alto de violencia se presentó la madrugada del sábado 14 de febrero, cuando un ataque afuera del bar “Sala de Despecho” cobró la vida de tres personas; además, cuatro más resultaron lesionadas.

La autoridad realiza la investigación del hecho y mantiene abiertas diversas líneas de investigación. El gobernador Alejandro Armenta indicó que no se descarta un ajuste en el horario de los antros; además, añadió que la seguridad es responsabilidad de todos.

Los videos compartidos mostraron a personas tendidas en el suelo y ensangrentadas, lo que causó asombro y desconcierto en la población.

Ataque a “Neto” Calderón

En septiembre de 2023, un caso que causó gran indignación entre la sociedad poblana fue la brutal golpiza que recibió “Neto” Calderón en La Isla de Angelópolis, donde un pleito estuvo a punto de convertirse en tragedia, pues el joven casi perdió un ojo. El metraje mostró a unos siete jóvenes golpeando a la víctima; uno de ellos le lanzó una patada en la cara que lo dejó casi inconsciente.

El joven estuvo a punto de perder el ojo. De los siete agresores, sólo tres fueron detenidos; dos enfrentaron su proceso en libertad.

Violencia en Lomas de Angelópolis

En la zona de Lomas de Angelópolis, cercana a Angelópolis, también se han registrado hechos violentos. En marzo de 2025, un menor de edad mató a su vecina en el fraccionamiento Querétaro. El menor fue vinculado a proceso por presunto homicidio.

En abril de 2024 se registró una pelea entre jóvenes. En un video se observa a tres, dos de ellos golpeando a uno. Testigos señalaron que este tipo de hechos es frecuente, ya que muchos regresan de fiestas y se generan confrontaciones por conflictos sin sentido.

En noviembre de 2023, Patricio Pereyra, apodado el “Junior de las Lomas”, golpeó brutalmente a un guardia de seguridad del fraccionamiento Lomas de Angelópolis. El video causó indignación, ya que el oficial no se defendió para no perder su empleo.

El joven fue detenido y vinculado a proceso por el delito de lesiones; como medida, se sometió a tratamiento psicológico especializado.

