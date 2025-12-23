Revocan suspensión a Raúl Rocha Cantú; deberá comparecer presencialmente ante la SSPC

GENERANDO AUDIO...

Raúl Rocha Cantú. Foto: Cuartoscuro

El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal, con residencia en Nuevo León, revocó la suspensión que impedía citar o detener al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo, por lo que deberá comparecer de manera presencial ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como parte de la investigación que se inició en su contra por el delito de delincuencia organizada.

Por mayoría de votos, los magistrados dejaron sin efecto la suspensión otorgada previamente por el Juzgado Primero de Distrito en materia Penal a cargo de Mario Jorge Melo Cardoso, al considerar que dicha medida privilegió el interés individual sobre el colectivo y entorpeció las investigaciones del Ministerio Público Federal.

Tribunal avala citatorios presenciales

Durante la sesión, el presidente del Tribunal, Víctor Hugo Alejo Guerrero, señaló que los citatorios forman parte de las técnicas de investigación del Ministerio Público, por lo que no deben paralizarse mediante suspensiones judiciales.

“Esa manera de actuar del Ministerio Público en la investigación, precisamente como una técnica de investigación, usar esos citatorios, yo creo que debe respetarse y no paralizarse a través de la suspensión porque si no es darle la razón al quejoso en la petición que hizo, que quería que fuera por videoconferencia, le dijeron que no y ese rechazo no debe ser suspendible”, Víctor Hugo Alejo Guerrero, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal

Además, por mayoría de dos votos, los magistrados cancelaron el beneficio de testigo colaborador que le había otorgado la Fiscalía General de la República (FGR) al empresario, quien es investigado por tráfico de armas e hidrocarburos.

En contra del proyecto de resolución votó la magistrada Sara Verónica Siller Morquecho, ya que la FGR no explicó el porqué con la suspensión se transgredió el orden público.

“Con la suspensión concedida impide la continuación de los actos de investigación por parte de la representación social, estoy de acuerdo en que no se debe impedir la continuación de la investigación; sin embargo, la suspensión que otorgó el juez de distrito no lo hizo en los términos que se impidiera la continuación de la investigación, únicamente fue para que no se materializaran los efectos de la cédula citatoria, esto es, lo que quería es que no fuera presencialmente, incluso el quejoso no se está negando a acudir”, Sara Verónica Siller Morquecho, Magistrada del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal

El 8 de diciembre, Raúl Rocha Cantú solicitó comparecer por videoconferencia ante la SSPC. Tras el rechazo de esa petición, el empresario interpuso un juicio de amparo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.