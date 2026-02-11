¿Cómo saber si me enfermé de sarampión de niño y si la vacuna deja cicatriz?

GENERANDO AUDIO...

Actualmente, hay una campaña de vacunación.

México a traviesa un brote de sarampión, que se concentra en siete estados del país (Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México), informó en la mañanera de este 11 de febrero David Kershenobich, secretario de Salud.

Ante este escenario, usuarios de redes se han preguntado ¿cómo saber si tuve sarampión de niño? y si ¿la vacuna deja cicatriz?

¿Cómo puedo saber si me enfermé de sarampión de niño?

Si la persona no recuerda haber enfermado de sarampión, autoridades recomiendan consultar la cartilla de vacunación o preguntar a familiares sobre su historial médico.

También existe una prueba de laboratorio que ayuda a detectar anticuerpos, que permite saber si una persona desarrolló inmunidad, ya sea por haber padecido la enfermedad o por vacunación.

“El sistema inmunológico genera defensas específicas llamadas anticuerpos IgM e IgG, cuya presencia ayuda a interpretar el estado de protección”, destaca el sitio Stanford Medicine, que pertenece a la universidad estadounidense.

Sin embargo, si la persona no recuerda haber tenido sarampión o no sabe si le aplicaron el biológico, la recomendación de la UNAM y las autoridades de salud es vacunarse, especialmente si tienes entre 13 y 49 años y no cuentas con antecedentes claros de inmunización.

“Cualquiera de nosotros si no sabes si estás inmunizado, si no sabe si tuvo sarampión, hay que vacunarse“, dijo El Dr. Gustavo Olaiz Fernández, de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM.

Además, la vacuna contra el sarampión es gratuita en el sector público.

Sobre la prueba de anticuerpos

De forma general, este tipo de pruebas puede detectar:

Anticuerpos IgM, pueden indicar una infección activa o reciente

Anticuerpos IgG, suelen indicar inmunidad previa o vacuna

En el caso del sarampión:

Si aparecen IgM, podría tratarse de una infección en curso

Si aparecen IgG, normalmente significa que la persona es inmune o tuvo la enfermedad anteriormente

Este tipo de estudios se realiza en laboratorios clínicos y su costo puede variar dependiendo del establecimiento.

¿La vacuna contra el sarampión deja cicatriz en el brazo?

Durante su conferencia matutina de este 11 de febrero, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recordó que, actualmente, la campaña de vacunación contra el sarampión se aplica a personas de entre 6 meses y 49 años.

Resaltó que cambiaron el esquema de vacunación sobre el sarampión en 2021. Con ello, aplican la primera dosis al año de nacido, y la segunda al año y medio.Esto se debe a que, en muchos casos, “ya no se ponía la segunda vacuna” que era a los 6 años.

También, indicó que tendrá una reunión con gobernadores para difundir la misma información y pidió a la ciudadanía guardar la calma ante este brote.

Asimismo, aprovechó para aclarar que la vacuna triple viral, que protege contra el sarampión, rubeola y paperas, no deja cicatriz en el brazo tras su aplicación. Sin embargo, la que sí deja una marca permanente es la de la tuberculosis.

“En este momento hay 28 millones de vacunas… ya lo hicimos en Chihuahua, lo controlamos… una inyección normal… No deja marca, es una inyección normal porque luego también se generan toda clase de información en las redes sociales”, explicó la mandataria.

Secretaría de Salud advierte por sarampión:

David Kershenobich, secretario de Salud, explicó en la mañanera de este 11 de febrero que el sarampión es altamente contagioso y destacó que son siete los estados de la República que concentran el 85% de los casos a nivel nacional.

“Son siete estados, Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México”, dijo David Kershenobich.

¿Cuántos casos de sarampión registra cada uno de los 7 estados?

Jalisco (mil 245 casos) Chiapas (238) Ciudad de México (120) Sinaloa (118) Colima (50) Tabasco (35) Nayarit (23)

México acumula 29 muertes por sarampión

México acumula 29 muertes por sarampión desde el inicio del brote detectado en 2025, el cual se mantiene activo este año, de acuerdo con informes y autoridades de Salud. Las defunciones se han registrado en siete estados de la República Mexicana.

Tan sólo en lo que va del año, se han confirmado tres decesos por sarampión en Michoacán, Tlaxcala y Durango.

¿Dónde vacunarse contra el sarampión en México?

Puede solicitarse en cualquier Centro de Salud, así como en clínicas del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Fiebre

Congestión nasal

Ojos rojos o irritados

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo

El sarampión puede causar complicaciones si no se atiende a tiempo, sobre todo en niñas, niños y personas con defensas bajas.

