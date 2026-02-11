¡En tiempo real! Consulta lugares donde vacunarte contra el sarampión en México

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de México hizo un llamado a la población para vacunarse contra el sarampión y evitar contagios, para lo que activó un mapa digital con las zonas donde se puede encontrar el biológico, luego de que los casos confirmados en el país ascendieran a 2 mil 642, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México con corte al 10 de febrero.

A través de redes sociales, las autoridades informaron que la vacuna contra el sarampión debe aplicarse en el siguiente lapso de edad:

Personas de 6 meses a 49 años

Las autoridades detallaron que hasta el momento se cuenta con 28 millones de dosis disponibles para la población.

¿Cómo localizar dónde vacunarse contra el sarampión?

El Gobierno de México habilitó un enlace donde la población puede consultar las sedes disponibles para la vacunación contra el sarampión.

Al ingresar, se despliega un mapa de la República Mexicana con puntos guindas que contienen números en su interior. Al acercar el cursor o usar un dispositivo móvil, los usuarios pueden visualizar:

Cantidad de centros disponibles

Direcciones específicas

Horarios de servicio

Tipo de vacuna disponible

Además, los interesados pueden comunicarse a la Línea de información de vacunas al 079, donde recibirán orientación sobre la unidad de salud más cercana para aplicarse las vacunas del Programa de Vacunación Universal.

Puntos de vacunación contra el sarampión en CDMX

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (CDMX) habilitó un registro digital donde los capitalinos pueden consultar los puntos de vacunación contra el sarampión por alcaldía, incluyendo centros fijos, semifijos y móviles.

Las personas pueden ingresar al sitio, seleccionar su alcaldía y elegir el tipo de centro de vacunación. Cada sede muestra información como:

Tipo de puesto

Nombre del centro

Alcaldía

Dirección

Horario

Ubicación en Google Maps

Las autoridades señalaron que el sitio se actualiza constantemente, por lo que recomendaron verificar la información antes de acudir a alguno para recibir el biológico.

Casos de sarampión en México por estado

De acuerdo con el reporte oficial, estos son los casos confirmados por entidad:

Jalisco: 1,529 casos

1,529 casos Chiapas: 282 casos

282 casos Ciudad de México: 149 casos

149 casos Sinaloa: 144 casos

144 casos Estado de México: 63 casos

63 casos Puebla: 60 casos

60 casos Colima: 59 casos

59 casos Michoacán: 51 casos

51 casos Sonora: 42 casos

42 casos Guerrero: 38 casos

38 casos Tabasco: 38 casos

38 casos Nayarit: 27 casos

27 casos Durango: 22 casos

22 casos Veracruz: 21 casos

21 casos Nuevo León: 17 casos

17 casos Tlaxcala: 15 casos

15 casos Baja California: 13 casos

13 casos Chihuahua: 12 casos

12 casos Querétaro: 12 casos

12 casos Quintana Roo: 10 casos

10 casos Oaxaca: 9 casos

9 casos Morelos: 8 casos

8 casos Hidalgo: 7 casos

7 casos Aguascalientes: 6 casos

6 casos San Luis Potosí: 3 casos

3 casos Yucatán: 3 casos

3 casos Guanajuato: 2 casos

2 casos Coahuila: 0 casos

0 casos Zacatecas: 0 casos

0 casos Campeche: 0 casos

0 casos Tamaulipas: 0 casos

0 casos Baja California Sur: 0 casos

¿Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión?

La Secretaría de Salud Pública de CDMX precisó que personas de 50 años y más no deben vacunarse, y que las mujeres embarazadas no deben recibir la vacuna contra el sarampión.

Las autoridades reiteran que la vacunación es una de las principales medidas para prevenir contagios y reducir la propagación del sarampión en México.

