¡En tiempo real! Consulta lugares donde vacunarte contra el sarampión en México
El Gobierno de México hizo un llamado a la población para vacunarse contra el sarampión y evitar contagios, para lo que activó un mapa digital con las zonas donde se puede encontrar el biológico, luego de que los casos confirmados en el país ascendieran a 2 mil 642, de acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México con corte al 10 de febrero.
A través de redes sociales, las autoridades informaron que la vacuna contra el sarampión debe aplicarse en el siguiente lapso de edad:
- Personas de 6 meses a 49 años
Las autoridades detallaron que hasta el momento se cuenta con 28 millones de dosis disponibles para la población.
¿Cómo localizar dónde vacunarse contra el sarampión?
El Gobierno de México habilitó un enlace donde la población puede consultar las sedes disponibles para la vacunación contra el sarampión.
Al ingresar, se despliega un mapa de la República Mexicana con puntos guindas que contienen números en su interior. Al acercar el cursor o usar un dispositivo móvil, los usuarios pueden visualizar:
- Cantidad de centros disponibles
- Direcciones específicas
- Horarios de servicio
- Tipo de vacuna disponible
Además, los interesados pueden comunicarse a la Línea de información de vacunas al 079, donde recibirán orientación sobre la unidad de salud más cercana para aplicarse las vacunas del Programa de Vacunación Universal.
Puntos de vacunación contra el sarampión en CDMX
La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (CDMX) habilitó un registro digital donde los capitalinos pueden consultar los puntos de vacunación contra el sarampión por alcaldía, incluyendo centros fijos, semifijos y móviles.
Las personas pueden ingresar al sitio, seleccionar su alcaldía y elegir el tipo de centro de vacunación. Cada sede muestra información como:
- Tipo de puesto
- Nombre del centro
- Alcaldía
- Dirección
- Horario
- Ubicación en Google Maps
Las autoridades señalaron que el sitio se actualiza constantemente, por lo que recomendaron verificar la información antes de acudir a alguno para recibir el biológico.
Casos de sarampión en México por estado
De acuerdo con el reporte oficial, estos son los casos confirmados por entidad:
- Jalisco: 1,529 casos
- Chiapas: 282 casos
- Ciudad de México: 149 casos
- Sinaloa: 144 casos
- Estado de México: 63 casos
- Puebla: 60 casos
- Colima: 59 casos
- Michoacán: 51 casos
- Sonora: 42 casos
- Guerrero: 38 casos
- Tabasco: 38 casos
- Nayarit: 27 casos
- Durango: 22 casos
- Veracruz: 21 casos
- Nuevo León: 17 casos
- Tlaxcala: 15 casos
- Baja California: 13 casos
- Chihuahua: 12 casos
- Querétaro: 12 casos
- Quintana Roo: 10 casos
- Oaxaca: 9 casos
- Morelos: 8 casos
- Hidalgo: 7 casos
- Aguascalientes: 6 casos
- San Luis Potosí: 3 casos
- Yucatán: 3 casos
- Guanajuato: 2 casos
- Coahuila: 0 casos
- Zacatecas: 0 casos
- Campeche: 0 casos
- Tamaulipas: 0 casos
- Baja California Sur: 0 casos
¿Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión?
La Secretaría de Salud Pública de CDMX precisó que personas de 50 años y más no deben vacunarse, y que las mujeres embarazadas no deben recibir la vacuna contra el sarampión.
Las autoridades reiteran que la vacunación es una de las principales medidas para prevenir contagios y reducir la propagación del sarampión en México.
Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.