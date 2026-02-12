Estados donde recomiendan uso de cubrebocas por brote de sarampión; experto analiza su eficacia

GENERANDO AUDIO...

Los casos de sarampión continúan incrementándose en México desde que comenzó el brote en 2025, según la Secretaría de Salud. Ante este escenario, algunas autoridades estatales de salud han recomendado el uso de cubrebocas en escuelas y espacios públicos; no obstante, especialistas médicos han cuestionado la medida.

Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala, Jalisco e Hidalgo son, hasta ahora, las entidades que mantienen vigente esta medida de prevención para reducir los contagios.

En el Estado de México, se aconseja portar cubrebocas para todo el personal escolar, tanto en interiores como en espacios cerrados donde no sea posible mantener una sana distancia.

Por su parte, Tlaxcala y Oaxaca, incluyeron la mascarilla entre las medidas preventivas, así como el lavado frecuente de manos para reducir el riesgo de contagio de sarampión.

En Jalisco, el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que se recomienda el uso de cubrebocas en escuelas ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en municipios con mayor número de casos activos, como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zuñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos.

Además, Pérez Gómez aconsejó su uso en centros laborales.

En el caso de Hidalgo, los gobiernos municipales de Atotonilco de Tula y Progreso de Obregón también implementaron medidas preventivas ante la contingencia sanitaria por casos de sarampión en municipios cercanos, por lo que el cubrebocas será obligatorio en mercados.

En el caso de Atotonilco de Tula, el Gobierno Municipal, informó que, a partir de este miércoles 11 de febrero, el uso de cubrebocas será obligatorio para comerciantes en tianguis, plazas y en la atención al público en general. La autoridad municipal llamó a la colaboración ciudadana al señalar que cuidar la salud de las familias es tarea de todas y todos.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Progreso de Obregón, tomó medidas preventivas similares ante los contagios en zonas cercanas a la demarcación.

“Se informa a la población, comerciantes, tianguistas, mercado y asistentes en general que, derivado a la contingencia sanitaria y ante la presencia de casos de sarampión en municipios cercanos, a partir de esta semana será obligatorio el uso de cubrebocas los días domingo y lunes de tianguis en Progreso de Obregón”.

¿Funciona el cubrebocas contra el sarampión?

Especialistas como el doctor Alejandro Macías opinan que el uso de cubrebocas tiene muy poca utilidad para prevenir contagios de sarampión.

En una entrevista radiofónica y retomada por el diario El Financiero, el especialista explicó que la mejor medida contra esta enfermedad es la vacunación.

“Si entra un niño con sarampión a un salón lleno de niños que no están vacunados, dos o tres se van a infectar, pero si aseguras que están vacunados, los menores no necesitan nada, no se van a infectar de sarampión”, dijo Macías.

También reiteró que el cubrebocas funciona para prevenir contagios de COVID, pero es diferente en el caso del sarampión que se contagia por aire, contacto y múltiples mecanismos.

¿Cuándo se aconseja el uso general del cubrebocas, según el IMSS?

A nivel nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda el uso de cubrebocas en los siguientes casos:

Personas con síntomas o con diagnóstico confirmado de sarampión, cuando estén cerca de otras personas, salgan de su área de aislamiento dentro del hogar, por ejemplo, al usar el baño o acudan a valoración médica.

Cuidadores, especialmente si no cuentan con esquema completo de vacunación o refuerzo, cuando tengan contacto directo con la persona enferma o con su entorno.

Personal médico y de enfermería, durante la atención de casos sospechosos o confirmados.

Población en general que viva en zonas con alta incidencia de contagios, como medida preventiva adicional.

El IMSS recomienda utilizar cubrebocas tricapa o N95, bien ajustado a nariz y boca, sin bajarlo para hablar, toser o estornudar, y retirarlo únicamente tocando los elásticos, seguido de una adecuada higiene de manos.

Según el informe de la Secretaría de Salud, México contabiliza dos mil 642 casos confirmados en lo que va del 2026.

Los siete estados que concentran el 85% de los casos son: