Primer síntoma del sarampión es parecido al de una gripe; por cuánto tiempo se es contagioso

La fiebre es el primer síntoma del sarampión.

El sarampión es conocido por causar un salpullido con manchas rojas. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explicó que los primeros síntomas podrían confundirse con una gripe.

El IMSS destacó que el primer síntoma típico es la aparición de fiebre, de por lo menos tres días, tos, nariz “moqueante” y conjuntivitis (ojos rojos).

“La fiebre puede alcanzar los 40°C y en pacientes con un sistema de defensa debilitado, puede desarrollarse neumonía”, destacó el IMSS en su página web.

Los signos y síntomas aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus.

Otro síntoma del sarampión son las manchas de Koplik, pequeños puntos blancos en el interior de la boca.

¿Cuándo aparecen las ronchas del sarampión?

El sarpullido del sarampión aparece generalmente entre 3 y 5 días después de los primeros síntomas (fiebre, tos, rinitis y conjuntivitis, destacó el IMSS.

Suele aparecer primero en la cara y detrás de las orejas, y luego se extiende hacia el pecho y la espalda, y finalmente a los pies durante unos 3 días.

En general, son manchas rojas o marrón rojizo, planas o ligeramente elevadas, que a menudo se unen entre sí.

¿Cuánto tiempo se es contagioso tras enfermar del sarampión?

El sarampión es sumamente contagioso desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición de la erupción cutánea (exantema), dijo la Organización Mundial de la Salud.

El virus se propaga por el aire al toser o estornudar, y puede permanecer activo en el ambiente hasta dos horas. El periodo de incubación es de 7 a 21 días.

Detalles claves sobre el contagio:

Período de alta contagiosidad: se considera que una persona puede transmitir el virus desde 4-5 días antes de que brote la erupción hasta 4-5 días después.

se considera que una persona puede transmitir el virus desde 4-5 días antes de que brote la erupción hasta 4-5 días después. Contagio silencioso: la propagación puede ocurrir antes de que la persona sepa que está enferma, ya que los síntomas iniciales (fiebre, tos, ojos rojos) aparecen antes que el sarpullido.

la propagación puede ocurrir antes de que la persona sepa que está enferma, ya que los síntomas iniciales (fiebre, tos, ojos rojos) aparecen antes que el sarpullido. Aislamiento: las personas contagiadas deben evitar el contacto con otros durante el periodo de riesgo, especialmente aquellos sin inmunidad.

Vacunación y sarampión

La Secretaría de Salud informó que la mejor forma de prevenir la enfermedad es a través de la vacunación y exhortó a la población acudir a cualquier Centro de Salud, al IMSS o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El Gobierno de México habilitó un enlace donde la población puede consultar las sedes disponibles para la vacunación contra el sarampión.

La vacunación contra el sarampión está dirigida prioritariamente a los siguientes grupos poblacionales:

Niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP.

Niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP.

Menores de 6 a 11 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”.

Rezagados de 2 a 9 años

Personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Jornaleros agrícolas, personas migrantes y población con alta movilidad, especialmente en entidades con mayor incidencia.

Si el usuario es extranjero o se encuentra en un estado diferente al que reside, también se puede vacunar contra el sarampión en cualquiera de los lugares antes mencionados.

La Asociación Mexicana de Vacunología explicó que la vacuna de sarampión no es recomendada para los siguientes grupos:

Enfermedad aguda moderada o grave : en estos casos la vacunación debe posponerse, no suspenderse de forma definitiva

: en estos casos la vacunación debe posponerse, no suspenderse de forma definitiva Embarazadas : la vacuna SRP no debe aplicarse durante el embarazo , ya que es una vacuna de virus vivos atenuados

: la , ya que es una vacuna de virus vivos atenuados Personas con inmunosupresión grave : pacientes con cáncer en quimioterapia , trasplantes , inmunodeficiencias primarias o tratamiento inmunosupresor intenso

: pacientes con en , , inmunodeficiencias primarias o tratamiento inmunosupresor intenso Antecedente de reacción alérgica grave (anafilaxia): a una dosis previa de SRP o a alguno de sus componentes

La asociación también aclaró que la alergia al huevo no es una contraindicación para la vacuna contra el sarampión, excepto si existe antecedente documentado de anafilaxia grave, esto porque en redes sociales circula información falsa al respecto.

También destacó que la vacuna contra el sarampión es segura durante la lactancia.

“La lactancia materna no interfiere con la respuesta a la vacuna y el bebé no corre ningún riesgo, ya que la vacuna no se transmite ni afecta al lactante a través de la leche materna”. Asociación Mexicana de Vacunología

México acumula 29 muertes por sarampión desde el inicio del brote detectado en 2025, el cual se mantiene activo este año, de acuerdo con informes y autoridades de Salud. Las defunciones se han registrado en siete estados de la República Mexicana.

Tan sólo en lo que va del año, se han confirmado tres decesos por sarampión en México, los estados con fallecimientos registrados son: Michoacán, Tlaxcala y Durango.

En el acumulado nacional de casos confirmados de sarampión, las 32 entidades del país han notificado contagios, con presencia de la enfermedad en 319 municipios.