Buscan a académico de la IBERO de Puebla; desapareció en Nuevo León

En Nuevo León, desapareció un académico de Puebla. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Leonardo Ariel Escobar, académico de la Universidad Iberoamericana de Puebla (IBERO), desapareció el 2 de enero del presente año en Apodaca, Nuevo León.

¿Qué se sabe del caso?

La IBERO Puebla pidió a las autoridades correspondientes realizar las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de Leonardo, quien lleva 10 días desaparecido.

Leonardo Ariel Escobar Barrios tiene 42 años y es originario de Colombia. Tiene cabello negro, corto y rizado. Mide 1.75 metros de estatura.

Como señas particulares, tiene un lunar en la mejilla derecha a la altura de la fosa nasal; un lunar en la ceja derecha; una pequeña verruga en la orilla de la fosa nasal y una cicatriz en el glúteo derecho.

El Gobierno de Nuevo León publicó la ficha de búsqueda y señaló que se desconocía la ropa que portaba al momento de su desaparición en Apodaca.

En caso de contar con cualquier información sobre el académico de la IBERO, las autoridades de Nuevo León proporcionaron los siguientes números telefónicos: 81 20 20 44 11 y 81 19 90 38 73.

Por su parte, la IBERO pidió a la ciudadanía brindar cualquier información que pudiera ayudar a localizar a Leonardo:

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a brindar a las autoridades cualquier información que pueda ayudar a su localización y refrendamos nuestra disposición institucional para colaborar con las autoridades del Estado mexicano”.

“Recordamos la importancia del derecho humano de toda persona desaparecida a ser buscada”.