Otra vez: captan presuntos ovnis sobre el Popocatépetl en la víspera de Año Nuevo

Captan presuntos ovnis en el volcán Popocatépetl. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

El 31 de diciembre de 2025, cámaras de vigilancia en la zona del volcán Popocatépetl captaron nuevamente actividad de presuntos objetos voladores no identificados (ovnis).

Video de los presuntos ovnis

La imagen fue compartida por la cuenta @webcamsdemexico, donde se observaron diversos objetos. Algunos parecían estrellas fugaces; sin embargo, otros mostraban movimientos “extraños”, según usuarios.

Algunos descendían, al parecer estrellas fugaces, pero uno realizó un desplazamiento inusual y desapareció; podría tratarse de una falla en la cámara.

Las teorías se diversifican, pero lo único confirmado es la intensa actividad en la zona del coloso, que continúa muy activo.

¿Qué podrían ser esos objetos?

Por lo general, terminan siendo:

Aviones, drones o globos

Meteoros, satélites (como Starlink) o basura espacial

Fenómenos atmosféricos (halo, relámpagos, nubes lenticulares)

Errores de percepción o fallas en las cámaras

Equipos militares no públicos

Cuando falta información suficiente, se clasifican como “no explicados”, pero eso no implica que sean extraterrestres.

¿Por qué fascinan los ovnis?

Los ovnis combinan ciencia, misterio y cultura popular. La mente humana tiende a llenar vacíos con explicaciones extraordinarias cuando no hay datos claros.

Casos famosos

Roswell (1947): En julio de 1947, un objeto cayó en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México, Estados Unidos. Inicialmente, la base aérea local informó que había recuperado un “disco volador”, lo que desató un gran revuelo mediático.

Videos de la Marina de EE. UU. muestran objetos rápidos; la mayoría se explican por sensores y efectos ópticos, aunque algunos siguen bajo análisis.

