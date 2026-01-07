GENERANDO AUDIO...

Jinete fue gravemente herido. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativo

Un jinete resultó gravemente herido luego de ser embestido y pisoteado por un toro bravo durante un mega jaripeo realizado en Huehuetlán el Chico, Puebla, como parte de las celebraciones por Cristo Rey, realizadas a inicios de enero de 2026 en el Barrio El Calvario.

El momento del incidente fue captado en video, el cual comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa que el jinete no logró zafarse a tiempo del lugar donde permanecía sujeto mientras montaba a un toro procedente del Rancho Santa Rosa.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción :

Jinete tuvo que ser atendido de emergencia

De acuerdo con reportes de medios locales, el jinete tuvo que ser hospitalizado de emergencia, aunque hasta el momento no hay información oficial sobre su identidad ni sobre su estado de salud actual.

El video difundido muestra que el jinete perdió el control mientras el animal se movía de forma violenta dentro del ruedo. Presuntamente, el hombre quedó atrapado de una extremidad, lo que provocó que permaneciera colgado durante varios minutos, siendo pisoteado, azotado y golpeado en repetidas ocasiones.

De manera evidente, el jinete perdió el conocimiento, por lo que asistentes al evento intentaron auxiliarlo. Sin embargo, la ayuda se retrasó debido a que el toro continuaba en el ruedo, lo que representaba un riesgo para quienes intentaban intervenir.

El jaripeo tuvo lugar en la plaza de toros “La Joyita”, como parte de los eventos programados del 2 al 4 de enero de 2026, en el marco de las festividades religiosas del municipio.

Movimientos animalistas piden prohibir corridas de toros

Antes del accidente, el Movimiento Animalista de Puebla reiteró su llamado a las autoridades para actuar con responsabilidad ante la realización de corridas de toros en el municipio de Huehuetlán el Chico, programados del 2 al 4 de enero, fechas en las que ocurrió el incidente.

El colectivo subrayó que este tipo de espectáculos son incompatibles con el bienestar animal, la protección de la niñez y la promoción de una cultura de paz.

