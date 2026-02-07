Chofer de Uber frustra asalto armado en Puebla; video se vuelve viral

GENERANDO AUDIO...

Chofer de Uber frustra asalto armado en Puebla. FOTO: Getty

Un conductor de aplicación logró evitar un asalto armado en Puebla luego de que una pareja intentara despojarlo de su vehículo durante un viaje. El hecho ocurrió el 4 de febrero, según confirmó la propia víctima en su publicación, y quedó registrado por la cámara de seguridad del auto.

El video se difundió en redes sociales y muestra momentos de tensión al interior del vehículo. En las imágenes se observa cómo un hombre y una mujer, sentados en la parte trasera, amenazan al chofer y lo agreden físicamente para obligarlo a detenerse y cambiarse de lugar.

Intento de asalto a conductor de Uber en Puebla

De acuerdo con el material viral, el intento de robo duró menos de tres minutos. En ese lapso, el hombre sacó un arma de fuego y exigió al conductor que pasara a la parte trasera, mientras la mujer lo golpeaba en el rostro en repetidas ocasiones para desestabilizarlo y forzarlo a frenar.

La desesperación del chofer fue evidente. Entre llanto y súplicas, pidió no ser despojado de su unidad. Sin embargo, los agresores continuaron con las amenazas y los golpes, con la aparente intención de robar tanto el vehículo como las pertenencias del conductor.

Ante la falta de cooperación y en un acto de defensa, el chofer aceleró de manera brusca y realizó frenados repentinos para ahuyentar a sus atacantes, aun cuando ello implicaba poner en riesgo su propia vida. La maniobra funcionó: la pareja pidió bajar del auto y huyó del lugar.

Tras la difusión del video, los rostros de los presuntos responsables quedaron expuestos. En distintas páginas de Facebook fueron identificados como Brenda y Jesús, señalados por usuarios como posibles integrantes de una banda que operaría en zonas del sur de la ciudad, como Lomas de Angelópolis y Ciudad Judicial. La mujer restringió sus redes sociales y eliminó fotografías, aunque algunas fueron recuperadas por internautas.

Hasta el momento, no se ha informado de detenciones oficiales. El caso volvió a encender la conversación sobre la seguridad de conductores de aplicación en Puebla y el uso de cámaras como herramienta clave para documentar delitos.

