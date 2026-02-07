Chofer de Uber frustra asalto armado en Puebla; video se vuelve viral
Un conductor de aplicación logró evitar un asalto armado en Puebla luego de que una pareja intentara despojarlo de su vehículo durante un viaje. El hecho ocurrió el 4 de febrero, según confirmó la propia víctima en su publicación, y quedó registrado por la cámara de seguridad del auto.
El video se difundió en redes sociales y muestra momentos de tensión al interior del vehículo. En las imágenes se observa cómo un hombre y una mujer, sentados en la parte trasera, amenazan al chofer y lo agreden físicamente para obligarlo a detenerse y cambiarse de lugar.
Intento de asalto a conductor de Uber en Puebla
Difunden video de intento de asalto a un conductor de UBER en #Puebla. Esto habría ocurrido en la zona de Lomas de Angelópolis.— Felipe P. Mecinas (@mecinas) February 6, 2026
Los rateros huyen ante el amago del conductor de estrellar el vehículo.pic.twitter.com/V9hR13kPPc
De acuerdo con el material viral, el intento de robo duró menos de tres minutos. En ese lapso, el hombre sacó un arma de fuego y exigió al conductor que pasara a la parte trasera, mientras la mujer lo golpeaba en el rostro en repetidas ocasiones para desestabilizarlo y forzarlo a frenar.
La desesperación del chofer fue evidente. Entre llanto y súplicas, pidió no ser despojado de su unidad. Sin embargo, los agresores continuaron con las amenazas y los golpes, con la aparente intención de robar tanto el vehículo como las pertenencias del conductor.
Ante la falta de cooperación y en un acto de defensa, el chofer aceleró de manera brusca y realizó frenados repentinos para ahuyentar a sus atacantes, aun cuando ello implicaba poner en riesgo su propia vida. La maniobra funcionó: la pareja pidió bajar del auto y huyó del lugar.
Tras la difusión del video, los rostros de los presuntos responsables quedaron expuestos. En distintas páginas de Facebook fueron identificados como Brenda y Jesús, señalados por usuarios como posibles integrantes de una banda que operaría en zonas del sur de la ciudad, como Lomas de Angelópolis y Ciudad Judicial. La mujer restringió sus redes sociales y eliminó fotografías, aunque algunas fueron recuperadas por internautas.
Hasta el momento, no se ha informado de detenciones oficiales. El caso volvió a encender la conversación sobre la seguridad de conductores de aplicación en Puebla y el uso de cámaras como herramienta clave para documentar delitos.
