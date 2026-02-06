Al estilo “Gran Gatsby”: cachan a delegada del Bienestar en Puebla, Natalia Suárez, en lujosa celebración

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, una fiesta causó polémica. Foto:Getty Images/Ilustrativa

En un lujoso hotel de Puebla, la delegada del Bienestar en el estado, Natalia Suárez del Real, celebró su cumpleaños al estilo “Gran Gatsby”, pues se le captó sirviendo champaña en decenas de copas.

Video de la “Gran Gatsby”

El video lo compartió el medio Capital Puebla hace unos días. En las imágenes se observa a Natalia Suárez del Real servir, presuntamente, champaña en docenas de copas, en una escena que fue comparada con la celebración de la película The Great Gatsby, basada en el libro del mismo nombre.

En la grabación se aprecian globos y varias botellas de la supuesta bebida de alto costo. Vestida de negro, la funcionaria se mostró sonriente. El video volvió a generar polémica, ya que en el movimiento político al que pertenece se promueve la austeridad.

Delegada responde

Tras la controversia, que resurgió en redes sociales el día de ayer, Natalia Suárez del Real publicó un comunicado en sus cuentas oficiales.

En el mensaje, la delegada reconoció que la celebración no fue “congruente con los principios de austeridad”. Señaló que el festejo fue organizado por amigos y familiares, quienes cubrieron “sus propios gastos”.

“La celebración de mi cumpleaños fue un acto estrictamente privado, organizado por familiares y personas cercanas como una muestra de cariño, en el que cada asistente cubrió sus propios gastos y que en ningún momento tuvo la intención de ofender, generar molestia o contravenir los principios que guían mi labor. Sin embargo, reconozco que la percepción pública es válida y merece todo mi respeto y atención”, indicó.

Para finalizar, afirmó: “Reafirmo mi disposición de seguir trabajando con responsabilidad, honestidad y apego a los valores de la Cuarta Transformación”.

En redes sociales, la celebración fue apodada “Gran Gatsby” y se sumó a otras polémicas protagonizadas por servidores públicos de la 4T.

