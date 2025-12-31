Dan pena máxima a Javier López Zavala, exfuncionario de Mario Marín, por el feminicidio de Cecilia Monzón

GENERANDO AUDIO...

Javier López Zavala. Foto: Especial

Javier López Zavala, quien fuera secretario de Gobierno de Puebla y titular de Desarrollo Social durante el sexenio del exgobernador Mario Marín Torres, fue sentenciado a 60 años de prisión por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón.

El Tribunal de Enjuiciamiento en Puebla sentenció a López Zavala, junto con Jair y Silvestre “N”, luego de un proceso penal que se extendió por más de 81 audiencias, en el que el tribunal consideró plenamente acreditada la participación de los tres acusados en la planeación y ejecución del crimen ocurrido el 21 de mayo de 2022.

Con esta resolución, la autoridad judicial impuso la pena máxima prevista en la ley para el delito de feminicidio. Además, de imponer el pago de una multa de mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

¿Cómo ocurrió el feminicidio de la abogada y activista?

De acuerdo con lo probado durante el juicio, la mañana del 21 de mayo de 2022, Cecilia Monzón circulaba en su camioneta a un costado del puente del Periférico Ecológico, en la zona de Santiago Momoxpan, en el municipio de San Pedro Cholula, cuando fue seguida por dos hombres en motocicleta.

Al darle alcance, uno de los agresores se aproximó al vehículo y disparó en repetidas ocasiones con un arma de fuego, en un ataque directo y a plena luz del día. La activista perdió la vida dentro de su unidad, mientras los responsables huyeron del lugar.

Las autoridades establecieron que el asesinato fue ordenado y financiado por Javier López Zavala, quien fue también candidato a la gubernatura de Puebla en 2011; mientras que Jair y Silvestre participaron en la logística y ejecución del ataque, lo que sustentó la culpabilidad por feminicidio.

Este 31 de diciembre, el Tribunal de Enjuiciamiento realizó la audiencia de individualización de la pena, en la que se confirmó la sentencia máxima contra los tres responsables.

Tras la resolución, colectivas feministas, familiares y organizaciones civiles manifestaron su respaldo a la decisión judicial señalando que representa un avance importante en la lucha contra la violencia feminicida. Durante todo el proceso, se mantuvieron movilizados y vigilantes para exigir que el crimen no quedara impune

El caso de Cecilia Monzón se convirtió en un símbolo nacional de la exigencia de justicia para las mujeres. La resolución judicial representa un paso clave en el reconocimiento del feminicidio y en la sanción de quienes lo cometen.

