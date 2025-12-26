Acusaciones contra periodista Rodolfo Ruiz iniciaron con Barbosa por hacer públicos actos de corrupción

GENERANDO AUDIO...

Rodolfo Ruiz, periodista poblano. Foto: Uno TV

El periodista poblano Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del periódico digital e-Consulta, fue vinculado a proceso por un juez de control por el presunto delito de operación de recursos de procedencia ilícita, tras una audiencia celebrada en la casa de justicia de la capital del estado.

La resolución fue dictada por el juez Joel Daniel Baltazar Ávalos, quien determinó que existían elementos para que el proceso penal continúe, sin que ello represente una resolución sobre la culpabilidad del comunicador.

De acuerdo con la Fiscalía, la imputación se relaciona con movimientos financieros y pagos realizados en efectivo, los cuales no habrían sido plenamente justificados. Como medidas cautelares, el juez ordenó a Rodolfo Ruiz firmar periódicamente ante la autoridad judicial y le impuso la prohibición de salir del país, además de fijar un plazo de 45 días para la investigación complementaria.

En entrevista exclusiva con Uno TV, el periodista mencionó que este procedimiento se originó hace casi cinco años, luego de que en enero de 2020 enfrentara diversos juicios civiles por daño moral, tras documentar y publicar presuntas irregularidades cometidas por funcionarios estatales durante el gobierno del entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Rodolfo Ruiz sostiene que esos litigios civiles derivaron posteriormente en una carpeta de investigación penal que permaneció sin avances sustanciales durante varios años, hasta ser retomada recientemente.

El comunicador afirmó que es víctima de la nula libertad de expresión en Puebla, y acusó que el actual Gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, decidió retomar el caso e instruir a la Fiscalía tras la publicación de reportajes incómodos y críticos contra la administración estatal.

“El delito es operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de puros supuestos y puras percepciones, el supuesto es que le pagué a mi abogado el que me defendió de los juicios civiles, que le pagué 4 millones de pesos, no sé de dónde sacan esa cantidad que esos 4 millones de pesos se los pagué en efectivo y que esos recursos que supuestamente le pagué proceden de recursos de procedencia ilícita esa es la acusación”, Rodolfo Ruiz, periodista poblano.

El periodista reiteró que los recursos señalados tienen un origen lícito y corresponden a pagos por servicios profesionales, además de advertir que el uso del derecho penal busca inhibir el ejercicio periodístico y generar un mensaje de intimidación.

“Se me impusieron dos medidas cautelares por el momento, una es que tengo que ir al juzgado a firmar cada mes, y una segunda medida cautelar es que no puedo salir del país”, Rodolfo Ruiz, periodista poblano.

El caso ha generado pronunciamientos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Artículo 19, que han advertido sobre el riesgo de criminalización del trabajo periodístico mediante procesos judiciales.

Las organizaciones han exigido respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y garantías para el ejercicio libre del periodismo.

El proceso judicial continuará conforme avancen las investigaciones complementarias y se determine si el caso es llevado a una siguiente etapa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

