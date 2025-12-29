abandonan-a-persona-en-silla-de-ruedas-en-puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, abandonaron a un joven en silla de ruedas. Foto: Gettyimages

La mañana de este lunes, en la capital de Puebla, ciudadanos denunciaron que una persona en silla de ruedas fue presuntamente abandonada sobre la 95 Poniente y Mateo de Regil. Vecinos de la zona indicaron que la persona está ahí desde las 3 de la mañana.

La cuenta @_LosTitulares compartió un video de la persona en silla de ruedas, la cual está cubierta con una colcha de color rojo.

¿Qué más se sabe de la persona en silla de ruedas?

A la persona en silla de ruedas se le abandonó en la colonia Mateo de Regil. El comunicador Luis Gabriel Velázquez indicó que al joven se le identificó como Hugo, de 38 años, y que durante el día pide limosna a los vecinos de la zona.

Pese a la adversidad, Hugo ya recibe apoyo del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) de Puebla capital, además de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) municipal, añadió el comunicador en dos mensajes publicados en su cuenta de X, antes Twitter.

¿Por qué pueden abandonar a una persona?

Cuando la familia no puede —o no quiere— asumir los cuidados, a veces por sobrecarga, conflictos, violencia o negligencia, abandonan a sus familiares.

Problemas de salud física o mental del cuidador

Quien cuida también puede enfermar, deprimirse o perder capacidades y, sin red de respaldo, abandona.

