De objetivo equivocado a posible “derecho de piso”: crecen dudas tras triple homicidio en bar de Puebla

GENERANDO AUDIO...

Afuera del bar “Sala de Despecho”, en Puebla, mataron a 3.Foto: Cuartoscuro/Archivo

La madrugada del sábado 14 de febrero de 2026, un ataque armado perpetrado al exterior del bar “Sala de Despecho”, ubicado en la Isla de Angelópolis, en Puebla capital, dejó un saldo de tres personas sin vida y cuatro más lesionadas.

Tras un operativo coordinado, autoridades estatales lograron la detención de cuatro presuntos responsables, entre ellos un menor de edad.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los detenidos fueron identificados como Gabriel “N”, Héctor Hugo “N”, Edwin “N” y Brayan “N”, este último menor de edad, quienes presuntamente participaron en la agresión directa contra las víctimas.

Durante el operativo, también, fueron aseguradas dos motocicletas que habrían sido utilizadas para cometer el ataque y facilitar la huida.

Identifican a personas que perdieron la vida

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Gisele Ortiz Carreto de 33 años, psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana Puebla; Joaquín Wirth García de 34 años, arquitecto de interiores egresado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP); y Emmanuel Esteban Campaña Sánchez de 28, entrenador físico certificado.

Los tres jóvenes fueron atacados con disparos de arma de fuego cuando se encontraban afuera del establecimiento y se disponían a abordar una camioneta Mercedes Benz. Debido a la gravedad de las lesiones, murieron en el lugar.

Lesionados en Puebla

Durante la agresión, otras cuatro personas resultaron heridas por impactos de arma de fuego, por lo que paramédicos acudieron al sitio para brindarles atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlas a distintos hospitales de la ciudad, donde permanecen bajo atención médica.

Dos de los sicarios que fueron detenidos se ocultaron en una coladera y arrojaron las armas al Río Atoyac, no obstante, al momento de salirse del desagüe, fueron descubiertos por policías, ya que pretendían esconderse debajo de un vehículo, así lo dieron a conocer autoridades municipales de Puebla, quienes, también, informaron que, en una primera declaración, Gabriel “N” y el adolescente Brayan “N” dijeron ser “halcones” y haber sido retenidos y amenazados por el crimen organizado para que realizaran acciones de vigilancia durante el tiroteo afuera de la “Sala de Despecho”.

¿Sicarios se confundieron en el ataque?

Pese a que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el ataque contra los tres amigos fue planificado con un mes de antelación, los detenidos declararon, según fuentes internas, que se confundieron al atacar a los tres jóvenes y que su objetivo era realmente otro hombre quien también supuestamente viajaba en otro automóvil del mismo color. Esto último ha generado incertidumbre sobre la razón del ataque.

En cuanto a las personas lesionadas, se informó que Jennifer Arenal, de 28 años, presenta una herida en el cuello; Diego Cobián, de 18, una lesión en la pierna; José Luis Arena, de 56, un disparo en el brazo derecho; Jaime Gustavo Montes, de 55, una herida en el tórax; y Enrique Solá, de 29 años, una lesión a la altura del cuello.

De acuerdo con la información oficial, ninguna de las personas fallecidas contaba con antecedentes penales, lo que ha reforzado la incertidumbre en torno a las causas del ataque.

Surgen diversas hipótesis del ataque

Mientras que de manera extraoficial, han surgido diversas hipótesis. Entre ellas, la posibilidad de que se tratara de un ataque directo dirigido contra alguna de las víctimas o contra uno de los cinco heridos, así como la versión de un presunto cobro de “derecho de piso” al centro nocturno, ubicado en una de las zonas de mayor actividad comercial y de entretenimiento de la capital poblana.

Algunas versiones internas de la FGE señalan que el posible objetivo del ataque podría haber sido Joaquín Wirth García o Enrique, uno de los sobrevivientes. Además, se ha mencionado que el hecho podría estar relacionado con presuntas actividades ilícitas o con una deuda económica atribuida a un grupo delictivo, entre cuyos integrantes se encontraría un menor de edad.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y determinar la situación legal de los detenidos en las próximas horas.

Este hecho generó consternación entre la sociedad poblana, debido a que ocurrió en una de las zonas de mayor plusvalía y actividad nocturna en la capital del estado, mientras familiares, amigos y ciudadanos exigen el esclarecimiento total del crimen y que se haga justicia para las víctimas, la noche del domingo acudieron al lugar del ataque donde colocaron un altar con flores y veladoras. Los jóvenes fueron velados en funerarias de la zona conurbada de Puebla.

¿Regularán hora de los antros?

Tras el ataque afuera del bar “Sala de Despecho” donde tres personas perdieron la vida, el Gobierno estatal no descartó ajustar el horario de los antros.

“Se va a valorar y créanme, hay contundencia de parte de nuestro gobierno, no descartamos nada. Sin duda cuatro de la mañana es un horario muy complicado. No quiero sonar agresivo, pero, cuatro de la mañana es un horario complicado. Hay que cuidarnos, no estamos endosando responsabilidades a nadie, la seguridad es una tarea de todos”, dijo Alejandro Armenta, gobernador de la entidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.