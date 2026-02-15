¿Quiénes son las víctimas del ataque en Sala de Despecho en Puebla y qué se sabe?

GENERANDO AUDIO...

Custodia en alrededores de “Sala de Despecho” en Puebla. Foto: Cuartoscuro

La madrugada del 14 de febrero de 2026 se registró un ataque armado frente al establecimiento denominado “Sala de Despecho”, ubicado sobre avenida Osa Mayor, a la altura de la zona conocida como La Estrella de Puebla, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en el estado de Puebla.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, la agresión dejó tres personas sin vida y cinco más lesionadas por arma de fuego.

¿Qué ocurrió en Puebla?

Tras el reporte de detonaciones, autoridades localizaron en el sitio una camioneta blanca marca Mercedes Benz. En su interior se encontraban un hombre y una mujer sin vida, mientras que otro masculino yacía sobre el piso a un costado del vehículo.

Paramédicos confirmaron que las tres personas ya no contaban con signos vitales. Asimismo, cinco personas fueron trasladadas para recibir atención médica, ya que resultaron heridas por arma de fuego.

La agresión habría estado dirigida a los ocupantes de la camioneta.

Después de los hechos, cuerpos de seguridad implementaron operativos en la zona que derivaron en la detención de cuatro presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

La Fiscalía realizó el levantamiento de los cuerpos, el procesamiento del lugar y abrió la carpeta de investigación correspondiente por homicidio y lesiones.

¿Quiénes eran las víctimas?

Las personas fallecidas fueron identificadas como:

Emmanuel Esteban Campana Sánchez , de 28 años

, de 28 años Gisela Ortiz Carrero , de 33 años

, de 33 años Joaquín Wirth García, de 34 años

Las personas lesionadas son, de acuerdo con reportes de medios locales:

Diego, 18 años

Jennifer, 28 años

Enrique, 29 años

Jaime Gustavo, 55 años

José Luis, 56 años

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, envió condolencias a los familiares de las víctimas.

Universidades condenan los hechos

La Universidad Iberoamericana Puebla condenó el asesinato de Gisela Ortiz, quien era egresada de la licenciatura en Psicología.

Por su parte, la Universidad de las Américas Puebla también expresó sus condolencias, debido a que Joaquín Wirth García era egresado de dicha institución.

¿Fue un ataque directo?

De acuerdo con versiones difundidas por el medio Diario Cambio, entre personal del establecimiento se especula que se habría tratado de un ataque directo, aunque también se menciona la posibilidad de que el vehículo haya sido confundido con otro de modelo similar.

No obstante, hasta el momento no existe información oficial que confirme esta versión y la investigación continúa.