Desarticulan a la banda de “Los Rey”, operaba en Puebla y Veracruz

La banda de “Los Rey” operava en Puebla y Veracruz. Foto: Fiscalía Puebla

La operatividad de la banda criminal “Los Rey”, que mantenía su zona de influencia en los límites entre Puebla y Veracruz, sufrió un golpe definitivo. En un despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales, autoridades lograron la captura de tres de sus presuntos integrantes tras un cateo en el municipio de Huehuetla, donde además se aseguró un arma de alto poder y narcóticos.

Operativo en Puebla

La diligencia se derivó de una orden de cateo por delitos contra la salud ejecutada en un inmueble ubicado en la localidad de Francisco I. Madero, perteneciente al municipio de Huehuetla. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes brindaron apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

En un comunicado, la Fiscalía de Puebla indicó que las autoridades lograron la captura de tres hombres identificados como Juan “N”, Antonio “N” y Máximo “N”, presuntos integrantes de la mencionada organización. Durante la intervención, el personal de seguridad aseguró lo siguiente:

68 envoltorios (presuntamente con sustancias ilícitas)

1 arma larga calibre 7.62 con cargador

5 cartuchos útiles

1 báscula digital gramera

Tanto los detenidos como los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de definir su situación legal en las próximas horas. El inmueble también fue asegurado como parte de la carpeta de investigación.

¿Dónde operaba la banda de “Los Rey”?

De acuerdo con las investigaciones de la FGE, la banda de “Los Rey” estaría integrada por un total de seis personas, de las cuales tres ya han sido identificadas y capturadas. Su radio de operación comprendía:

La localidad de Francisco I. Madero, en Huehuetla, Puebla

Las localidades de Zozocolco de Guerrero y Zozocolco de Hidalgo, en Veracruz

Diversos tramos carreteros colindantes en la zona limítrofe de Puebla y Veracruz

