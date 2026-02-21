Matrimonio desaparecido en Puebla es hallado sin vida en Chignahuapan

GENERANDO AUDIO...

En Chignahuapan, hallan sin vida a matrimonio poblano. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó el hallazgo de dos cuerpos sin vida, correspondientes a un hombre y una mujer, en Rinconada Puebla, Chignahuapan. Se trata del matrimonio reportado como desaparecido el 19 de febrero de 2026, luego de salir de su domicilio en Puebla con rumbo a Tlaxcala.

Karina N. y Alexandro N. viajaban a bordo de un Volkswagen Jetta blanco cuando se perdió contacto con ellos. Un día después, el C5 informó sobre la localización de dos cuerpos en esa zona del estado.

Fiscalía de Puebla confirma hallazgo de matrimonio desaparecido

De acuerdo con el comunicado oficial, la FGE Puebla inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición de personas el mismo 19 de febrero.

Como parte de los protocolos de búsqueda, se realizaron cerca de 25 actos de investigación, entre ellos: entrevistas, revisión de cámaras de videovigilancia, lectura de placas LPR, análisis de líneas telefónicas, así como geolocalización en tiempo real.

Las autoridades detectaron que el automóvil circuló por distintos puntos, como el Libramiento Instituto Politécnico, La Trinidad Tepehitec y el distribuidor vial El Molinito, hasta llegar a las inmediaciones de Tlaxco, Tlaxcala, donde fue encontrado.

Posteriormente, el C5 reportó la localización de dos cuerpos sin vida, uno masculino y uno femenino, en Chignahuapan, Puebla. Por ello, a Fiscalía de Puebla realizó el levantamiento de los cuerpos y su traslado al SEMEFO, donde se practicará la necropsia de ley para confirmar las causas del fallecimiento.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan conforme a los protocolos establecidos. Mientras tanto, la FGE no ha dado a conocer más detalles hasta el momento.

