Fiscalía de Puebla confirma hallazgo de los cuerpos de Karina Ruiz y Alexandro Tello, desaparecidos el jueves

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que los cuerpos localizados en la comunidad de Rinconada, en el municipio de Chignahuapan, corresponden a Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo, ambos de 50 años, reportados como desaparecidos desde el 19 de febrero tras salir de Puebla con destino a Tlaxcala.

De acuerdo con la Fiscalía, la carpeta de investigación fue iniciada el mismo 19 de febrero a las 22:50 horas por la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Según la información proporcionada por familiares, la pareja viajó a Tlaxcala para celebrar el cumpleaños de Karina.

Desaparición ocurrió en Tlaxcala

Con base en el análisis de cámaras de videovigilancia del 19 y 20 de febrero, así como datos de geolocalización en tiempo real, la autoridad poblana concluyó que la privación de la libertad ocurrió en el estado de Tlaxcala.

Mientras que las investigaciones señalan que el vehículo en que viajaban, un Volkswagen Jetta blanco, fue detectado en distintos puntos, de Puebla entre ellos el Libramiento Instituto Politécnico y el distribuidor vial El Molinito, para después avanzar por la carretera Tlaxcala-Apizaco hasta el municipio de Tlaxco. Los equipos telefónicos dejaron de registrar actividad alrededor de las 18:30 horas.

Posteriormente, el automóvil fue ubicado en territorio tlaxcalteca, por lo que se solicitó el apoyo de la Fiscalía de esa entidad. Más tarde, el C5 reportó la localización de los cuerpos sin vida en un paraje limítrofe entre Tlaxcala y Puebla, específicamente en Chignahuapan.

Investigación en curso

Además, la Fiscalía pobalana informó que los cuerpos presentan huellas de violencia y fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. La carpeta de investigación continúa abierta tanto por desaparición como por el probable delito de homicidio.

Por su parte, en un mensaje en redes sociales, el gobernador Alejandro Armenta Mier expresó solidaridad con los familiares y aseguró que no habrá impunidad.

Toda vez que el caso ha generado diversas reacciones, sobre todo después de que el Instituto Oriente, a donde asisten los hijos de la pareja, pidió justicia, así como el pronto esclarecimiento de los hechos.

En tanto que el caso también ha sonado por un tuit en que el contador reclamaba al gobernador de Puebla la falta de seguridad en la entidad, tras el ataque armado al bar Sala de Despecho que dejó tres muertos la madrugada del 14 de febrero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.