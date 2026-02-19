alertan-por-falso-sms-sobre-fotomultas-en-puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, se reportaron intentos de fraudes. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Los robos y estafas siguen en Puebla, por ello, el Gobierno advirtió sobre un intento de fraude mediante SMS, mensajes de texto, que notifican supuestas “multas por cámara” o fotoinfracciones, con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de la ciudadanía.

¿Qué se sabe de la estafa?

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla (SMT) informó, a través del comunicado SMT 005/2026, que se detectaron SMS enviados desde el número +52 313 198 0303, en los que se alerta sobre multas inexistentes y se incluye un enlace con dominio sospechoso (ink./mx).

¿Qué dice el mensaje en Puebla?

El mensaje identificado señala: “Multa por cámara: su vehículo sobrepasó el límite de velocidad. Realice el trámite correspondiente aquí”, y redirige a un sitio no oficial.

Ante esta situación, el Gobierno del Estado de Puebla exhorta a la población a no abrir estos enlaces, no compartir información personal y reportar el número como intento de fraude.

La dependencia reiteró que el único medio oficial para consultar y dar seguimiento a fotoinfracciones es el portal institucional: https://fotoinfraccion.puebla.gob.mx/.

La administración estatal, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, señaló que mantiene acciones permanentes para proteger a la ciudadanía y fortalecer la cultura de prevención y seguridad digital.

