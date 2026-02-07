Detienen a Juan Pablo Kuri, ex dirigente del Partido Verde, en Puebla

GENERANDO AUDIO...

Juan Pablo Kuri, ex dirigente del PVEM, es detenido. Foto: Facebook

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvieron al empresario y exdiputado Juan Pablo Kuri Carballo. La captura ocurrió la tarde de este viernes 6 de febrero de 2026, en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, en el municipio de Huejotzingo.

Los elementos policiacos ubicaron al exlegislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) minutos después de las 16:00 horas. Kuri Carballo enfrentaba una orden de aprehensión vigente por supuesta violencia familiar contra su esposa al momento de su detención.

Autoridades detienen a Juan Pablo Kuri por presunta violencia familiar

El Registro Nacional de Detenciones (RND) indica que los agentes aseguraron a Juan Pablo Kuri Carballo a las 16:17 horas. Tras su captura, la autoridad lo puso a disposición del juez de control en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, instancia que definirá su situación jurídica.

Aunque la Fiscalía General del Estado aún no emite un comunicado oficial con los detalles, el reporte del RND confirma que los agentes ministeriales trasladaron al detenido inmediatamente después de su aseguramiento.

Tras la audiencia inicial, el juez determinará si vincula o no a proceso al exdiputado. Este plazo legal puede extenderse de 72 a 144 horas, periodo en el que la autoridad judicial también impondrá las medidas cautelares correspondientes.

Perfil político y proceso legal

Juan Pablo Kuri Carballo destaca en la escena política poblana por su gestión como dirigente estatal del PVEM y su labor como diputado local en el Congreso del Estado.

El juez de control de Cholula determinará en las próximas horas si vincula a proceso al exdiputado por el delito de violencia familiar. Asimismo, la autoridad judicial definirá las acciones legales que el imputado deberá seguir conforme a la ley.

