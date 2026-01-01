Incendio consume fábrica de tubos de PVC en San Pedro Cholula

GENERANDO AUDIO...

Foto: Genaro Zepeda

Un fuerte incendio se registró durante la madrugada de este 1 de enero en una fábrica de tubos de plástico ubicada en la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia de la zona metropolitana.

El siniestro obligó a la intervención coordinada de bomberos de Puebla capital, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y San Andrés Cholula, quienes trabajaron durante varias horas para controlar y sofocar las llamas.

De acuerdo con los reportes oficiales, para combatir el fuego se utilizaron más de 80 mil litros de agua, debido a que las llamas alcanzaron más de 30 metros de altura, siendo visibles desde distintos barrios de la demarcación y municipios aledaños.

¿Qué provocó el incendio en la fabrica de tubos?

Protección Civil Municipal informó que, de manera preliminar, el incendio habría sido provocado por el mal uso de pirotecnia, una práctica común durante las celebraciones de Año Nuevo y que representa un alto riesgo en zonas industriales y habitacionales.

El fuego consumió más de 80 metros cuadrados de tubos y material plástico, generando una intensa radiación térmica que ocasionó afectaciones en al menos seis viviendas cercanas, principalmente daños en estructuras, tinacos y postes, los cuales resultaron “castigados” por el calor.

Familias de la zona tuvieron que resguardar de manera urgente sus pertenencias y vehículos ante la intensa radiación generada por las llamas.

Desalojan a más de 200 personas

De acuerdo con información de autoridades de Protección Civil, más de 200 personas fueron evacuadas de forma preventiva, debido al riesgo que representaba la cercanía del fuego con viviendas y calles aledañas. El operativo se realizó para salvaguardar la integridad de los habitantes, mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en el control del siniestro.

Vecinos de las calles Chalchicomula y Zacapoaxtla manifestaron su preocupación y temor, al señalar que esta es la segunda ocasión que dicha fábrica se incendia en menos de cinco años, lo que consideran un riesgo constante para quienes viven en la zona.

Ante esta situación, habitantes solicitaron al gobierno municipal el retiro o reubicación de la fábrica, al considerar que su operación dentro de una zona habitacional representa un peligro latente, especialmente durante temporadas festivas en las que se utiliza pirotecnia.

Las autoridades municipales informaron que se realizará una revisión del historial del inmueble y de las condiciones de seguridad, además de mantener el acompañamiento a las familias afectadas y continuar con la evaluación de daños en viviendas e infraestructura cercana.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales. Las autoridades municipales realizan la evaluación de daños y exhortaron a la población a evitar el uso de pirotecnia, especialmente cerca de fábricas, bodegas y zonas habitacionales, para prevenir este tipo de emergencias.

Las labores de mitigación de riesgos y enfriamiento concluyeron después de las 9:00 de la mañana.