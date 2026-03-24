Se enfrentan pobladores de Chignahuapan con elementos de la GN y Policía Municipal

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En Puebla, se reportó un enfrentamiento. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

La noche del lunes, en el municipio de Chignahuapan, Puebla, pobladores se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Municipal.

¿Qué se sabe del enfrentamiento?

La cuenta @_LosTitulares informó que el enfrentamiento se registró en la comunidad de San Antonio Michac, cuando, presuntamente, elementos municipales realizaban recorridos de prevención del delito.

Al observar a un par de sujetos que bebían en la vía pública, los uniformados se acercaron para detenerlos; sin embargo, la tensión aumentó cuando pobladores intervinieron para evitar la detención. Otra versión señala que se trataba de presuntos “halcones” vinculados con delitos relacionados con el robo de hidrocarburos.

Durante el enfrentamiento, presuntamente se accionaron armas de fuego. Los sujetos fueron detenidos; no obstante, hasta el momento, no existe una versión oficial sobre los hechos.

Ni la Guardia Nacional ni el Ayuntamiento de Chignahuapan han emitido información al respecto.

De igual forma, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla no ha dado a conocer una postura sobre el enfrentamiento.

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