Hallan sin vida a madre y sus dos hijas en límites de Tlaxcala y Puebla; investigan triple homicidio tras secuestro

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Hallan sin vida a madre y sus dos hijas en límites de Tlaxcala. Foto: Uno TV

Una madre y sus dos hijas, una de ellas menor de edad, fueron localizadas sin vida la noche del domingo en la zona limítrofe de los estados de Tlaxcala y Puebla.

Las víctimas fueron identificadas como Félix N., de 42 años, y sus hijas Johana N., de 20 años, y una menor de 9 años de edad, originarias del municipio de Cuyoaco, Puebla.

Hallazgo de madre y dos hijas asesinadas entre Tlaxcala y Puebla

Sus cuerpos fueron hallados en avanzado estado de descomposición en el paraje conocido como “La Caldera”, ubicado en el camino que conecta los municipios de Altzayanca, Tlaxcala, e Ixcamaxtitlán, Puebla.

El hallazgo se registró tras una llamada anónima al número de emergencias 911, en la que se alertó sobre la presencia de tres bultos debajo de un puente. Al lugar acudieron elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, quienes confirmaron la localización de los cuerpos, por lo que se notificó a las Fiscalías de Tlaxcala y Puebla.

Secuestro de madre y dos hijas en Cuyoaco, Puebla

De acuerdo con las primeras investigaciones, las tres víctimas fueron privadas de la libertad desde el pasado 4 de marzo en su domicilio, ubicado en la comunidad de Guadalupe Victoria, en el municipio de Cuyoaco, cuando sujetos armados irrumpieron en la vivienda y se las llevaron por la fuerza.

En ese mismo hecho, también fue sustraído un menor de un año, quien posteriormente fue abandonado y localizado con vida horas más tarde en un camino de terracería, según el testimonio del padre de familia identificado como Juan “N”.

Investigación por asesinato de madre y dos hijas

Tras la denuncia de desaparición, se activaron los protocolos correspondientes, incluido el Protocolo Alba, bajo la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS-1/000272/2026.

Las autoridades ministeriales mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables; los cuerpos fueron trasladados al Semefo de Tlaxcala.

Operativo tras hallazgo en límites de Tlaxcala y Puebla

En la zona del hallazgo se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, policías estatales y municipales, así como agentes de investigación

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