FGR asegura gasera clandestina tras denuncia vecinal en Chignahuapan, Puebla

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En Puebla, aseguraron una gasera clandestina. Foto: FGR

En el municipio de Chignahuapan, en Puebla, autoridades federales aseguraron un inmueble que operaba como gasera clandestina, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre el relleno irregular de cilindros de gas.

Denuncian actividades irregulares en Puebla

La acción fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), luego de que el Ministerio Público obtuvo una orden de cateo de una jueza de Distrito.

De acuerdo con la investigación, un ciudadano reportó que en el predio se realizaban actividades irregulares relacionadas con gas LP, incluyendo el uso de tanques estacionarios y el relleno de cilindros.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron el inmueble y diversos objetos utilizados para la operación, entre ellos una manguera, válvulas, un medidor de gas LP, una motobomba conectada por tubería, aditamentos de conexión, dos tanques estacionarios y cuatro libretas con anotaciones.

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal Ministerial, peritos de la FGR, así como efectivos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal, Protección Civil y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con la integración de la carpeta de investigación.

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