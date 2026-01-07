Carambola en la México-Puebla; hay 4 vehículos involucrados

GENERANDO AUDIO...

En la México-Puebla se presentó una carambola. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Esta mañana, en la autopista México-Puebla, se registró una carambola en la que, al menos, cuatro autos se vieron involucrados.

¿Qué se sabe del accidente en la autopista México-Puebla?

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles, a la altura del Periférico Ecológico, con dirección a Amozoc. Al parecer, un automóvil frenó de emergencia y los demás vehículos no lograron detenerse a tiempo, por lo que terminaron involucrados en el choque.

Las imágenes las compartió la cuenta de X Los Titulares

Sin embargo, el percance no fue de gravedad, ya que en las imágenes se observaron los autos alineados y sin daños mayores. Debido al accidente en la México-Puebla, se generó tráfico en la zona y las autoridades acudieron al lugar para apoyar a los conductores.

Una carambola en carretera ocurre cuando un choque inicial provoca una reacción en cadena y varios vehículos terminan impactándose uno tras otro. Entre las causas más comunes está la poca distancia entre vehículos.

Si el de adelante frena de golpe, el de atrás no alcanza a detenerse y lo golpea… y así sucesivamente, como ocurrió, al parecer, en la México-Puebla.

¿Cómo prevenir una carambola?

Para tratar de evitar un accidente de este tipo se recomienda:

Mantener distancia de seguridad (regla de 3–4 segundos; más en lluvia)

Reducir la velocidad en clima adverso

Evitar distracciones

Encender luces en condiciones de baja visibilidad

Frenar de manera suave y anticipada, y usar direccionales

