Persecución de película en Puebla: así cayó sujeto que robó tráiler

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, se captó una persecución de película. Foto: @SSPGobPue

En la ciudad de Puebla, fuerzas de seguridad recuperaron un tráiler con reporte de robo y detuvieron a un hombre como probable responsable, tras la activación del operativo Puebla Segura, que contempló patrullajes aéreos y terrestres en inmediaciones de la Central de Abasto.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, la intervención del binomio tierra-aire permitió ubicar la unidad, la cual había sido robada minutos antes.

Video de la acción policial en Puebla

En un video compartido por la cuenta Los Titulares se observó que mediante un patrullaje por aire y tierra, elementos policiales lograron detener al sujeto que intentó robar el tráiler. La acción derivó en una persecución que se captó mediante el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-Puebla).

En el operativo participaron elementos de las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) de la Policía Estatal, la Policía Municipal de Puebla y la Fiscalía General del Estado, quienes lograron la detención del presunto implicado por el delito de robo de vehículo.

La Secretaría de Seguridad Pública detalló que, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se mantuvieron labores en la zona para ubicar indicios u otras posibles actividades relacionadas con este hecho delictivo.

El gobernador, Alejandro Armenta, subrayó que la estrategia de vigilancia aérea formó parte del esfuerzo para combatir el delito sin omisión ni impunidad, y reiteró que ante cada hecho delictivo existió una reacción institucional coordinada para garantizar justicia.

Puebla es una de las entidades en donde con frecuencia se viralizan videos de delitos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.