IBERO Puebla realizará bloqueos hoy por desaparición de académico

En Puebla, la IBERO realizará bloqueos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, la comunidad estudiantil de la Universidad Iberoamericana (IBERO) anunció la realización de bloqueos intermitentes, en ambos sentidos, sobre el bulevar del Niño Poblano. La movilización iniciará alrededor de las 10:00 horas. La acción tuvo como objetivo exigir la presentación con vida del académico Leonardo Ariel Escobar.

“Este viernes 16 de enero, a partir de las 10:00 horas, se realizaron bloqueos intermitentes en ambos sentidos del bulevar del Niño Poblano. Se invitó a la ciudadanía a tomar precauciones viales y a sumarse a la exigencia de justicia para Leonardo Escobar y las más de 130 mil personas desaparecidas en el país”.

¿Qué se sabe del caso del académico de la IBERO Puebla?

Leonardo Ariel Escobar, académico de la IBERO, desapareció el 2 de enero del presente año en Apodaca, Nuevo León. De nacionalidad colombiana, el hombre de 42 años arribó al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Presuntamente, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y trasladado a un destacamento de la Policía Municipal de Apodaca por una supuesta falta administrativa, relacionada con haber alterado el orden. Posteriormente, se perdió todo contacto con él.

Leonardo Ariel Escobar tiene cabello negro, corto y rizado; medía 1.75 metros de estatura. Como señas particulares, cuenta con un lunar en la mejilla derecha a la altura de la fosa nasal, otro en la ceja derecha, una pequeña verruga en la orilla de la fosa nasal y una cicatriz en el glúteo derecho.

