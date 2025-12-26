En plena Nochebuena, 4 personas fallecieron en Cholula a causa de presunta intoxicación

GENERANDO AUDIO...

Hallan a 4 personas sin vida en Cholula durante Nochebuena. Foto: Uno TV

Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, perdieron la vida durante la Nochebuena al interior de una vivienda ubicada el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. La causa, presuntamente, por una intoxicación por monóxido de carbono.

De acuerdo con un reporte oficial, elementos del Cuerpo de Bomberos de San Andrés Cholula acudieron a un domicilio ubicado en la prolongación de la 4 Oriente número 1227, luego de que un familiar de las víctimas reportó que llegó al inmueble y percibió un fuerte olor a gas. De inmediato, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Tras ingresar a la casa, los rescatistas confirmaron el fallecimiento de cuatro personas. Una de ellas fue localizada en el área de la regadera, mientras que las otras tres se encontraban en distintos puntos.

Policías estatales y municipales acudieron a la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron las diligencias de levantamiento de los cuatro cadáveres y traslado al SEMEFO regional.

Hallan a 4 personas sin vida en Cholula durante Nochebuena. Foto: Uno TV

Las primeras investigaciones apuntan a que la causa del fallecimiento habría sido una intoxicación por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que no tiene color, olor, ni sabor, lo que lo convierte en un riesgo silencioso dentro de los hogares.

Autoridades alertaron por casos de intoxicación por monóxido de carbono

Autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la población para revisar periódicamente las instalaciones de gas, evitar el uso de equipos de combustión en lugares cerrados, mantener ventilados los espacios y, de ser posible, instalar detectores de monóxido de carbono, con el fin de prevenir tragedias similares.

La inhalación de monóxido de carbono puede provocar mareos, dolor de cabeza, náuseas, pérdida del conocimiento y, en casos graves, la muerte, como presuntamente ocurrió en este caso.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.