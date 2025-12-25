Puebla recuerda a Martha Erika Alonso a 7 años de su muerte

GENERANDO AUDIO...

Martha Erika Alonso y Rafael Moreno. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Hace siete años, el helicóptero donde viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle, se desplomó en una zona de cultivo de Santa María Coronango y perdieron la vida.

Accidente de helicóptero en Puebla

La tarde del 24 de diciembre de 2018 quedó marcada en la historia de Puebla, luego de que, la víspera de Nochebuena, se reportó el desplome del helicóptero de la gobernadora, el cual tenía como destino la Ciudad de México.

Teorías sobre la muerte de Martha Erika Alonso

En un inicio se realizaron todo tipo de teorías; sin embargo, la que más llamó la atención fue un atentado por parte de Miguel Barbosa (quien falleció en 2022). Lo anterior porque la elección fue muy cerrada y aseguró que había un fraude. Además, amenazó con boicotear la toma de protesta de Martha Erika Alonso.

La teoría no prosperó, la investigación avanzó y arrojó que una falla mecánica provocó el fallo del helicóptero y derivó en la muerte de los políticos.

En conferencia de prensa, en 2018, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que no había un elemento “que nos pudiera llevar a concluir alguna causa ajena al funcionamiento del equipo; si ese fuera el caso, serían informados oportunamente, como le he adelantado”.

Detenidos

En 2020, la Fiscalía de Puebla informó de la detención de cuatro personas por el accidente de helicóptero en el que murió la gobernadora. Las cuatro órdenes de aprehensión fueron por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones ante la autoridad.

Los detenidos fueron: José Antonio “N”, María Magdalena “N”, Ricardo “N” e Israel “N”

Por su parte, la Fiscalía de la CDMX detuvo a una mujer identificada como María “N”, quien era buscada por las autoridades de Puebla por su presunta relación en el accidente aéreo.

“Por la probable comisión de los delitos de homicidio y daño a propiedad ajena, ambos a título de culpa, y por falsedad de declaraciones, tras el accidente de un helicóptero ocurrido en 2018”, dijo la Fiscalía de la CDMX hace cinco años.

En 2021, mediante una colaboración entre Puebla y Veracruz, se aprehendió a Iris Cristina “N”. La mujer de 45 años trabajaba en Rotor Flight Services, empresa relacionada con el funcionamiento de la aeronave.

¿En qué tipo de helicóptero viajó la gobernadora?

La aeronave que abordó la gobernadora fue un helicóptero marca Augusta, matrícula XA-BON; además, iban el capitán Roberto Coppe Obregón, el primer oficial capitán Marco Antonio Tavera Romero y el senador Rafael Moreno Valle.

El helicóptero se desplomó en el poblado de Santa María Coronango, a tres millas náuticas del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Puebla. El accidente ocurrió a las 14:40 horas, 10 minutos después del despegue.

¿Cuál fue la causa de la caída del helicóptero?

Luego de las detenciones y especulaciones, en febrero de 2024, casi seis años después, se determinó que la causa de la caída fue una falla mecánica, informó la Fiscalía de Puebla.

El fiscal Gilberto Higuera Bernal detalló que, por petición de la familia, hubo una investigación particular con el apoyo de peritos extranjeros, cuya conclusión resultó en una falla en el aparato aeronáutico.

Recuerdan a Martha Erika Alonso

A siete años de la tragedia, el actual gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, recordó con respeto a los difuntos del pasado 24 de diciembre de 2018.

“En este día, recordamos con respeto a la exgobernadora Martha Erika Alonso y al exgobernador Rafael Moreno Valle”.

