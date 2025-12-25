Señalan de robo a cuidacoches y lo golpean entre varios en Puebla: video

GENERANDO AUDIO...

Cuidacoches fue golpeado por varios hombres en Tehuacán. Foto: Getty | Ilustrativa

Un cuidacoches fue golpeado por varios hombres tras ser señalado como presunto cómplice de un robo a un vehículo en el estacionamiento de la Plaza “El Paseo“, en Tehuacán, Puebla.

El hecho quedó registrado en video y generó indignación en redes sociales.

Agresión a cuidacoches en plaza de Tehuacán

En las imágenes que circulan en plataformas digitales se observa a al menos cinco hombres agrediendo físicamente a un sujeto que presuntamente se dedicaba a apartarle lugares de estacionamiento a los automovilistas.

El hombre fue señalado por personas en el lugar como presunto cómplice de un robo a un automóvil, ocurrido dentro del estacionamiento de la plaza comercial. Tras el señalamiento, varios sujetos comenzaron a golpearlo en plena vía pública, sin que se observe la intervención inmediata de autoridades.

El video muestra cómo uno de los agresores porta un cinturón en la mano y permanece observando la escena, mientras los demás continúan golpeando al hombre, a pesar de que se escuchan gritos y lamentos de la víctima.

Violencia afuera de plaza comercial en Puebla

La agresión ocurrió a las afueras de la plaza, ante la mirada de personas que se encontraban en el sitio. Hasta el momento, no se aprecia en las grabaciones la presencia de elementos de seguridad privada o policías municipales durante el ataque.

Usuarios en redes sociales calificaron el hecho como un linchamiento, mientras otros exigieron que sean las autoridades quienes investiguen y determinen responsabilidades, y no los ciudadanos.

