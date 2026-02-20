Exhiben a alcalde de Chignahuapan, aparece con un aparente fajo de billetes; él responde

GENERANDO AUDIO...

El alcalde de Chignahuapan borró el video. FOTO: Getty

El presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, de Morena, fue exhibido en redes sociales tras difundirse un video donde aparece regalando flores y un oso de peluche gigante a su esposa mientras sostiene lo que parece un fajo de billetes en la mano. El clip fue eliminado luego de las críticas por la exhibición de efectivo y las dudas sobre el origen de los recursos.

Minutos después de que crecieran las críticas, el contenido fue borrado de su cuenta. Hasta el momento, no se reporta un posicionamiento oficial adicional sobre el material eliminado.

El alcalde de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, quedó exhibido con un fajo de billetes pic.twitter.com/8v4MYvaE9R — visión Red (@VisionRedTez) February 20, 2026

Antecedentes sobre los lujos del alcalde de Chignahuapan

No es la primera vez que el alcalde es señalado por presuntos gustos costosos. Medios han documentado anteriormente que Juan Rivera Trejo portaba tenis con un valor aproximado de 27 mil pesos.

También trascendió que el edil estaría vinculado con el uso de una camioneta Tesla Cybertruck, lo que generó comentarios en redes sociales.

La difusión del reciente video reavivó las críticas en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron la imagen proyectada por el presidente municipal, pues también se difundió un video en su oficina donde se observa a su esposa dándole un masaje en los pies.

Los videos generan cuestionamientos públicos y colocó al alcalde bajo la lupa en plataformas digitales.

Juan Rivera Trejo responde por video de “fajo de billetes”

El alcalde de Chignahuapan, respondió al video donde sostenía lo que parecía un fajo de billetes. El edil publicó un comunicado oficial donde aseguró que se trató de un regalo que le dio su esposa y que “ni siquiera había sacado de la envoltura”, rechazando que fueran billetes.

“Hay que tener mucha imaginación… o muy poca seriedad”, señala el texto. También afirmó que se está tergiversando un detalle personal relacionado con el 14 de febrero.

El alcalde agregó que, en lugar de presentar propuestas, sus críticos hacen “chismes” e involucran a su familia. En el comunicado remata con la frase: “La familia se respeta”.

Alcalde de Chignahuapan defiende su gestión

En el mismo mensaje, Juan Rivera Trejo sostuvo que en ocho meses Chignahuapan ha avanzado más que en los últimos 10 años.

Aseguró que mientras su administración trabaja, otros intentan convertir en polémica un regalo de Día del Amor y la Amistad: un oso de peluche, chocolates y flores.

El comunicado fue difundido con logotipos oficiales del Ayuntamiento 2024-2027. Hasta ahora, no se ha informado sobre alguna investigación relacionada con el video inicial.

