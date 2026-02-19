FGE aclara: niña dio positivo a fentanilo por medicación hospitalaria, no por tamales en Puebla

GENERANDO AUDIO...

Tamales generaron intoxicación, pero no por fentanilo en Puebla. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones culposas, luego de que seis menores de edad, entre 2 y 11 años, ingresaron al Hospital General de Huauchinango el pasado 14 de febrero de 2026, tras presentar síntomas de presunta intoxicación alimentaria.

En un inicio la Secretaría de Salud de Puebla dijo que era 7 menores intoxicados.

De acuerdo con la información oficial, mediante un comunicado, emitido la tarde de este jueves, se explica que a las 21:15 horas del pasado sábado, un médico legista adscrito a la Fiscalía realizó la valoración clínica de los seis menores, quienes argumentaron que comieron tamales. Entre ellos se encontraba una niña hospitalizada, quien fue reportada consciente, orientada y neurológicamente íntegra, aunque presentó diagnóstico de intoxicación alimentaria acompañada de crisis convulsiva.

¿Por qué fue el positivo a fentanilo en la niña?

A la menor, que permaneció internada, se le practicó una prueba de antidoping, la cual arrojó resultado positivo cualitativo a barbitúricos, metadona y fentanilo; sin embargo, la Fiscalía explicó que este resultado se atribuye a los medicamentos administrados durante su estancia hospitalaria que superó las 10 horas, como parte del tratamiento para controlar las convulsiones, lo que pudo generar el positivo en la prueba toxicológica.

De manera paralela, la Fiscalía General del Estado aseguró muestras de alimentos y de orina tanto de los menores como de adultos que también consumieron los tamales, presuntamente relacionados con el caso.

Los análisis toxicológicos realizados a las muestras de orina resultaron negativos a drogas de abuso, incluyendo barbitúricos, benzodiacepinas, cannabinoides, cocaína y opiáceos.

En cuanto a las muestras de alimentos, continúan bajo análisis especializado mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas, un procedimiento técnico que permitirá determinar con precisión si existió alguna sustancia que haya provocado la intoxicación.

La Fiscalía informó que continúan las diligencias, incluyendo entrevistas, análisis periciales y revisión de indicios, con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la protección de la niñez y el esclarecimiento puntual del caso en beneficio de la sociedad poblana.

Cabe resaltar que fuentes ministeriales revelaron a Unotv.com que los menores formarían parte de una familia disfuncional, por ello la carpeta de investigación por “lesiones culposas” que inició la Fiscalía.

