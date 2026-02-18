“La Barredora” acusa a mandos y la SSP-Puebla contrataca

GENERANDO AUDIO...

La Barredora acusó a SSP-Puebla de proteger a maleantes.Foto: Gettyimages

En Puebla, el tema de seguridad sigue en tensión luego de que el grupo delictivo conocido como “La Barredora” difundió un video en el que señaló al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Francisco Sánchez González, y a mandos de la Marina de supuestamente proteger a grupos de huachigaseros y recibir dinero.

En el material se escucha que al titular de la SSP de Puebla presuntamente se le entregaban 200 mil pesos semanales y a otros mandos 150 mil pesos en efectivo.

Guerra mediática en Puebla

Tras la circulación del video y las acusaciones de “La Barredora”, el secretario Francisco Sánchez indicó que no está relacionado con ningún grupo criminal; sin embargo, añadió que las operaciones de la institución afectan a la delincuencia, por lo que consideró que los videos forman parte de una “guerra mediática: ellos con sus videos y yo con mis operaciones”.

“Es un corredor que dice Texmelucan, Huejotzingo, y luego se van conmigo. En ese corredor los directores de Seguridad son marinos; entonces, imagínate por qué viene ese señalamiento y me señalan a mí. No tengo tema porque somos incómodos, porque nosotros no nos prestamos a cosas malas. Podrán venir todos los señalamientos que quieran, yo me puedo someter a la prueba que quieran, jamás en la vida he tenido que ver con esos grupos, no voy a tener nada que ver. Obviamente, lo que yo hago les impacta a ellos y esto es una guerra mediática: ellos con sus videos y yo con mis operaciones”.

Cabe destacar que la sociedad poblana continúa indignada tras el ataque registrado el sábado en la zona de Angelópolis, donde tres personas perdieron la vida. La autoridad mantiene abiertas las investigaciones y no descarta ninguna línea de indagatoria.

