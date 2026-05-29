Explosión por gas en Puebla deja 17 heridos y daña al menos 10 casas

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Foto: Genaro Zepeda / Uno TV

Una explosión por acumulación de gas dejó 17 personas lesionadas la tarde de este viernes en una vivienda de Cuautlancingo, en Puebla. Cinco de los afectados fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica especializada.

El estallido ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Uranga, entre Soledad y avenida Margaritas, junto a los baños públicos El Calvario, en la cabecera municipal.

La detonación movilizó a cuerpos de emergencia federales, estatales y municipales.

¿Qué pasó tras la explosión en Cuautlancingo?

De acuerdo con los primeros reportes, la mayoría de las personas lesionadas presentó crisis nerviosa y heridas menores; sin embargo, cinco pacientes fueron enviados al Hospital General de Zona No. 35 del IMSS y al Hospital de Traumatología y Ortopedia.

Autoridades señalaron que ninguno de los heridos se encuentra en riesgo de muerte.

La fuerza de la explosión causó daños estructurales en la vivienda donde ocurrió el siniestro y afectaciones en al menos 10 casas cercanas.

Entre los daños reportados se encuentran:

Ventanas rotas

Cristales dañados

Muros con afectaciones

Las autoridades indicaron que los daños se extendieron en un radio aproximado de 200 metros.

Autoridades activan operativo de emergencia

Tras la explosión, se instaló un Centro de Mando y Control de Emergencias para coordinar la atención a víctimas y revisar posibles riesgos adicionales en la zona.

En el operativo participaron elementos de:

Secretaría de la Defensa Nacional

Bomberos del Estado

Protección Civil Estatal

Seguridad Ciudadana de Cuautlancingo

Las autoridades mantienen vigilancia en el área mientras continúan las evaluaciones de seguridad para las familias afectadas.

¿Qué provocó la explosión?

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la explosión habría sido provocada por una acumulación de gas al interior de la vivienda.

Hasta el momento continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente.

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