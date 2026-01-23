FGR catea gaseras en Puebla y clausura una por presunta venta de hidrocarburos ilícitos

GENERANDO AUDIO...

FGR catea gaseras en Puebla. Foto: Especial

Una fuerte movilización de autoridades federales se registró este viernes en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) realizara cateos e inspecciones en gaseras y gasolineras como parte de investigaciones por la presunta venta y manejo de hidrocarburo de procedencia ilícita.

De acuerdo con los primeros reportes, las diligencias se llevaron a cabo en distintos puntos del municipio; sin embargo, el operativo más intenso se concentró en una gasera ubicada en la Privada San Isidro y calle San Juan Joaquín, donde las autoridades colocaron sellos de clausura con un folio de investigación por hidrocarburos ilícitos.

Aseguramiento de maquinaria y resguardo militar

Durante las acciones, personal federal inmovilizó mangueras y maquinaria, como parte del aseguramiento preventivo del inmueble, mientras se desarrollaban las revisiones correspondientes.

La estación inspeccionada fue identificada como la gasera “Romegas”, localizada en el Barrio del Calvario, donde el inmueble permaneció bajo resguardo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional durante el desarrollo de las diligencias.

Foto: Especial

Investigación federal en curso

De manera extraoficial, trascendió que el establecimiento sería presuntamente propiedad del exalcalde panista Filomeno Sarmiento; no obstante, las autoridades no han confirmado públicamente esta información, ni han detallado si existen personas detenidas tras el operativo.

Las acciones fueron realizadas por autoridades federales, entre ellas personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, así como Seguridad Física de Pemex, con el objetivo de verificar el origen y la legalidad del combustible, además de confirmar o descartar posibles actividades ilícitas relacionadas con el hidrocarburo.

Foto: Especial

Hasta el momento, el inmueble continúa bajo resguardo federal, mientras las investigaciones siguen en curso.

Primer operativo contra gaseras en 2026

Este operativo representa la primera acción contra gaseras en 2026. Cabe recordar que, durante 2025, autoridades federales clausuraron más de 10 gasolineras y dos centros de carburación en los municipios de Puebla, Coronango y Cuautlancingo, como parte del combate al huachicol.

Se espera que, en las próximas horas, la Fiscalía General de la República emita un comunicado oficial con los resultados de las diligencias realizadas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.