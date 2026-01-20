¿Fue un ovni? Captan objeto luminoso cerca del Popocatépetl

GENERANDO AUDIO...

Extraños objetos cerca del Popocatépetl. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un fenómeno luminoso observado la noche del 18 de enero de 2026 en las inmediaciones del volcán Popocatépetl volvió a colocar a este coloso en el centro de la conversación digital, luego de que imágenes del hecho se difundieran ampliamente en redes sociales.

Captan extraña luz

Las imágenes, compartidas por Webcams de México, muestran luces desplazándose en el cielo nocturno, aparentemente a gran velocidad y en las cercanías del cráter.

El material generó miles de reproducciones en pocas horas, así como múltiples interpretaciones entre usuarios.

Interpretaciones sobre el origen de la luz

Tras la difusión del video, surgieron distintas teorías respecto a la naturaleza del fenómeno captado:

Dispositivos aéreos no tripulados , como drones, utilizados para grabaciones nocturnas .

, como drones, para grabaciones . Restos de objetos espaciales o cuerpos celestes que se desintegran al entrar en la atmósfera .

o cuerpos celestes que se al entrar en la . Efectos ópticos o fenómenos atmosféricos asociados a condiciones de iluminación y visibilidad.

asociados a condiciones de iluminación y visibilidad. Objetos voladores no identificados (Ovni), hipótesis sostenida por seguidores de avistamientos frecuentes en la región.

Popocatépetl, punto recurrente de registros inusuales

El Popocatépetl ha sido escenario recurrente de eventos similares captados en video durante los últimos años. Aunque estos registros suelen generar atención mediática y debate público, no existe hasta el momento un pronunciamiento oficial que confirme la presencia de objetos de origen desconocido.

Pese a ello, el reciente avistamiento reavivó el interés sobre los fenómenos que rodean al volcán, uno de los más vigilados del país.

