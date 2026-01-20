Neurotips: ¿Cómo entrenar tu cerebro para recuperar la motivación?

GENERANDO AUDIO...

Sofía Díaz Pizarro, experta en neurociencia aplicada y presentadora del espacio Neurotips, ofreció un consejo fundamental para quienes sienten que no pueden cumplir sus metas personales: el cerebro necesita evidencia, no promesas.

“Te dices, ‘Mañana empiezo’. Hoy sí lo logro. Esta vez va en serio. Pero cada vez que te prometes algo y no lo cumples… tu cerebro sí se entera”, advierte Sofía al iniciar el video.

La especialista explica que cada vez que fallamos a una promesa personal, el cerebro empieza a desconfiar de nuestras palabras, y por lo tanto, de nuestra capacidad de cumplir.

Lejos de tratarse de un tema de fuerza de voluntad, el impacto ocurre a nivel neurológico. “Tu cerebro aprende que tus palabras no son válidas y que no vale la pena echarle ganas“, comenta la experta.

Para revertir este patrón, la clave está en los pasos pequeños, en lugar de comprometerse con una meta grande e inalcanzable, la sugerencia es dividirla en acciones tan pequeñas que sea casi imposible fallar.

De este modo, cada paso cumplido se convierte en una victoria tangible que le demuestra al cerebro que sí puede confiar en ti.

“Cumple un paso, reconócelo y construye sobre ese logro”, señala Díaz Pizarro. La motivación no surge de la intención, sino de la acción. Así, poco a poco, se reconstruye la confianza en uno mismo y se reactiva el sistema de recompensa cerebral.

“Ser feliz es tu derecho y confiar en ti te lleva a ser feliz“, concluye la autora, recordando que el bienestar emocional también es una decisión diaria, basada en acciones pequeñas pero sostenidas.

