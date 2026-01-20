Noticias de hoy 19 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 19 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Frente frío 29

Este lunes, el frente frío 29 propicia lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas; y muy fuertes en Tabasco y Veracruz.

Prisión preventiva

Fue dictada prisión preventiva a Eric Antonio “N” por el delito de doble feminicidio en Cuautitlán, Estado de México.

Récord en deportaciones

Mañana se cumple un año del segundo mandato de Donald Trump, marcado por un récord de deportaciones. En 365 días, fueron deportados 2 millones 500 mil migrantes.

Accidente en España

Hasta la mañana de este lunes, el balance oficial del accidente ferroviario en España subió a 40 personas fallecidas y, al menos, 120 heridas.

Muere Valentino

Valentino Garavani, uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX falleció este lunes 19 de enero a los 93 años en su residencia de Roma.

