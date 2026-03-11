Hallan tres cuerpos embolsados en paraje de Azumbilla, Puebla

GENERANDO AUDIO...

Hallazgo de tres cuerpos en Puebla. Foto: Genaro Zepeda

La mañana de este miércoles fueron localizados tres cuerpos embolsados en el paraje conocido como el “Ramírez”, ubicado a un costado de la carretera federal 144, en la comunidad de Azumbilla y el tramo que conecta el municipio de Nicolás Bravo con El Seco, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas en esta región del estado de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, automovilistas y pobladores alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia de varias bolsas negras con formas humanas abandonadas en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de la policía estatal, así como uniformados de los municipios de Nicolás Bravo y Cañada Morelos, quienes confirmaron que se trataba de los cadáveres de tres hombres.

Las tres víctimas presentaban tiro de gracia en la cabeza y fueron abandonados y cubiertos dentro de bolsas de plástico negras.

La zona donde ocurrió el hallazgo es conocida por registrar alta incidencia delictiva vinculada a grupos criminales, además de que históricamente ha sido señalada como punto recurrente para el abandono de cadáveres, personas ejecutadas e incluso restos humanos desmembrados.

Peritos de la Fiscalía General del Estado y del Instituto de Ciencias Forenses realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para el levantamiento de indicios.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro regional, donde permanecen en calidad de desconocidos mientras continúan las investigaciones para determinar su identidad y esclarecer los hechos.

