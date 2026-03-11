Irrumpen en clínica del IMSS en San Bartolo, Puebla, y se llevan medicinas

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, robaron medicamentos del IMSS. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un robo de medicamentos se registró durante la madrugada del lunes 9 de marzo en la UMF No. 7 San Bartolo, luego de que personas ajenas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ingresaran a la clínica y sustrajeran diversos fármacos en Puebla.

“Durante la madrugada del lunes, personas ajenas al instituto ingresaron a la unidad y sustrajeron medicamentos”, informó el IMSS en una tarjeta informativa.

¿Qué se sabe del robo en la clínica del IMSS en Puebla?

El Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que tras detectarse los hechos se activaron los protocolos de seguridad y se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla para que se realicen las investigaciones, se esclarezca lo ocurrido y se localice a los responsables.

¿El servicio sigue?

El instituto señaló que, pese al incidente, la atención médica y los servicios a la derechohabiencia continúan brindándose con normalidad en la unidad médica.

Asimismo, el IMSS reiteró su política de cero tolerancia ante conductas que afecten el patrimonio institucional y su compromiso con la transparencia y la atención oportuna a los derechohabientes.

Hasta el momento, la Fiscalía sigue sin emitir algún avance sobre el robo a los medicamentos en la Clínica 7 San Bartolo de Puebla.

Otro robo

Este día, de nueva cuenta ocurrió otro presunto robo, pero, ahora en la Clínica 13 del IMSS, ubicada en Nardos y Bugambilias, reportó Los Titulares. Hasta el momento, el Instituto no he emitido información al respecto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.