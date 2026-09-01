Golpe al huachicol en Puebla: aseguran 800 mil litros de hidrocarburo en Huejotzingo

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Golpe al huachicol en Huejotzingo, Puebla. Foto: Genaro Zepeda

Un nuevo golpe contra el huachicol o mercado ilegal de combustibles se registró en el estado de Puebla, pues autoridades federales aseguraron alrededor de 800 mil litros de hidrocarburo durante el cateo a un inmueble ubicado en el municipio de Huejotzingo; el producto asegurado tendría un valor estimado superior a los 16.8 millones de pesos.

Elementos de la @SEMAR_mx y #FGR, en coordinación con la @SSPCMexico y @Pemex, ejecutaron una orden de cateo en un inmueble en #Huejotzingo, #Puebla, donde aseguraron aproximadamente 800 mil litros de hidrocarburo y tractocamiones. Con este aseguramiento se logró afectar la… pic.twitter.com/6QN6v3LuEa — FGR México (@FGRMexico) September 1, 2026

Aseguran hidrocarburo en Huejotzingo, Puebla

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

La intervención se realizó en un inmueble utilizado por una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de combustibles alternos, donde las investigaciones habrían detectado posibles actividades irregulares relacionadas con el almacenamiento y manejo de hidrocarburos.

La magnitud del hallazgo quedó al descubierto durante la revisión del predio: aproximadamente 800 mil litros de hidrocarburo quedaron bajo resguardo de las autoridades federales.

También fueron asegurados tres tractocamiones con tanques que se encontraban abastecidos con producto líquido.

Autoridades encontraron 800 mil litros de hidrocarburo

Uno de los vehículos, de color verde, tenía acoplado un tanque con capacidad aproximada de 20 mil litros. Un segundo tractocamión, de color blanco, contaba con un depósito de aproximadamente 39 mil 500 litros, mientras que una tercera unidad, también blanca, transportaba otro tanque con capacidad cercana a los 20 mil litros.

Los tres depósitos se encontraban abastecidos al momento de la diligencia.

En el inmueble también fueron localizadas diferentes muestras de líquidos de apariencia oscura y ámbar.

Las autoridades federales señalaron que la diligencia forma parte de una investigación por posibles hechos relacionados con delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos y posesión ilegal de combustibles.

También decomisaron computadoras y documentos

Además del hidrocarburo y los vehículos, los agentes decomisaron computadoras portátiles, equipos CPU y diversa documentación que será incorporada a las investigaciones.

Tras concluir el cateo, el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo de las autoridades federales.

Agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la FGR realizaron el procesamiento del lugar y el aseguramiento de los indicios que permitirán continuar con las investigaciones.

El decomiso coloca nuevamente a Huejotzingo y la zona metropolitana de Puebla bajo la lupa por delitos relacionados con hidrocarburos, mientras las autoridades federales mantienen operativos contra las redes dedicadas al almacenamiento, traslado y comercialización ilegal de combustibles.

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