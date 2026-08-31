“Si algo me pasa, ya saben”: creador de contenido de Puebla denunció amenazas y después lo asesinaron

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En Puebla, asesinaron a un creador de contenido. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El fin de semana, en Tehuitzingo, Puebla, sujetos asesinaron al creador de contenido y fotógrafo Ricardo Zúñiga. Meses antes, había denunciado amenazas relacionadas con su trabajo en redes sociales, donde exhibía las carencias de la región de la Mixteca.

¿Qué se sabe del ataque en Puebla?

Los primeros reportes señalaron que sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al negocio de Ricardo Zúñiga, donde accionaron un arma de fuego y posteriormente escaparon.

Ricardo Zúñiga había denunciado amenazas en Puebla

El pasado 9 de mayo, Ricardo Zúñiga publicó un mensaje en redes sociales en el que alertó sobre amenazas que habría recibido debido a su trabajo.

El fotógrafo explicó que había tomado unas fotografías durante su regreso de una ruta y señaló que posteriormente recibió una llamada en la que le pidieron que las retirara. De acuerdo con su publicación, también le exigieron que dejara de criticar a la administración local en temas específicos.

En su mensaje, Ricardo Zúñiga escribió:

“Tomé estas fotografías cuando regresaba de mi ruta. Espero que no traiga consecuencias. El pasado Viernes Santo recibí una llamada para que la devolviera y, al final, me informaron que dejara de criticar la actual administración, sobre temas en específico, ‘El basurero’, millones, obras, etc. Que no me metiera en la política, aunque mi intención nunca es criticar. Me advirtieron que dejara de hacerlo, que me estaban advirtiendo y, si continuaba con publicaciones, traería consecuencias hacia mi persona. Así que, banda, si algo me pasa, ya saben”.

En su mensaje vinculó las amenazas al alcalde Jorge Estrada, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El edil, hasta el momento, sigue sin colocar una postura en redes sociales.

Foto: Facebook Ricardo Zúñiga

Condenan asesinato

La organización ARTICLE 19 condenó y documentó el asesinato del fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga, ocurrido el 29 de agosto en Santa Cruz Apotitlán, municipio de Tehuitzingo, Puebla.

⚠️ARTICLE 19 condena y documenta del asesinato del fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga, ocurrido ayer 29 de agosto, en Santa Cruz Apotitlán, en el municipio de Tehuitzingo, #Puebla.



De acuerdo con información publicada, fue atacado con arma de fuego en el interior… pic.twitter.com/uGM2ZO6pUC — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) August 31, 2026

Ante estos antecedentes, ARTICLE 19 pidió a la Fiscalía General del Estado de Puebla realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre el asesinato.

También, solicitó que entre las líneas de investigación se considere la labor informativa que realizaba Ricardo Zúñiga, así como la denuncia de amenazas que había hecho previamente a través de redes sociales.

Finalmente, la organización hizo un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que otorgue las medidas necesarias a fin de salvaguardar la integridad de la familia del fotógrafo y creador de contenido.

Asesinatos de periodistas en Puebla

En julio, el periodista y docente, Josué Martínez Contreras, fue asesinado a balazos en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, de San Martín Texmelucan.

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