Bendicen mochilas y útiles escolares por regreso a clases en Atlixco, Puebla

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Entre mochilas nuevas, uniformes listos y la emoción por volver a las aulas, niñas y niños de Metepec, en Atlixco, Puebla, recibieron una bendición especial antes del inicio del nuevo ciclo escolar.



Este domingo, en la Parroquia de la Purísima Concepción, las mochilas y útiles escolares llegaron hasta la iglesia como parte de una tradición con la que padres de familia encomiendan a sus hijos antes de regresar a clases.



Cuadernos, lápices, colores y libros que durante los próximos meses acompañarán a los estudiantes fueron presentados para recibir la bendición durante las misas programadas a lo largo del día.

“A bendecir mi mochila y mis uniformes, para que así me puedan proteger y no me vaya a pasar nada malo. Para que me vaya bien en la escuela”. Yukali Yamilet, estudiante, tercer grado de primaria.

“A bendecirla para que me vaya bien todo el año. Es bueno para ayudar a los niños para que tengan buen ciclo escolar”. Ángela, estudiante,quinto grado de primaria.

La ceremonia estuvo dedicada a los útiles y en especial a los niños de primaria, que están a punto de comenzar una nueva etapa de aprendizaje, entre la ilusión de reencontrar a sus compañeros y, para algunos, los nervios del primer día.



Padres y abuelos acompañaron a los pequeños en esta celebración de fe, pidiendo por su protección y porque el camino del conocimiento esté lleno de buenas experiencias.

“Es muy bonito, para mi como madre es muy bonito es algo que los acompaña todos los días. Es una forma de que uno los protege como padre”, Violeta, madre de familia

“Si vemos desde una perspectiva pedagógica, repito es una manera de enseñarle a los niños a cuidar los instrumentos de estudio y este sería el segundo año que se hace”, Rodolfo Orozco Gil, párroco de Metepec, Atlixco

Así, el regreso a clases comienza con ilusiones, expectativas y la bendición para el nuevo ciclo escolar.

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