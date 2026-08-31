¡Por centímetros! Familia se salva de ser arrollada tras fuerte choque en Puebla

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En Puebla, una familia se salvó de ser atropellada. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Santiago Momoxpan, Puebla, una familia estuvo a punto de ser embestida por una camioneta que protagonizó un fuerte choque. El momento, en el que los integrantes de la familia lograron ponerse a salvo por cuestión de centímetros, quedó captado en video.

Familia se salva de ser embestida

El accidente ocurrió el sábado en la calle Cholula, donde una joven, al parecer con poca experiencia al volante, perdió el control de la camioneta, salió del camellón, chocó contra un automóvil y posteriormente impactó contra un poste.

Esta es otra toma del accidente y vea la forma en la que se salva está familia 😱😱



Milagro! https://t.co/PivkqfUE4J pic.twitter.com/iTgBuagMd1 — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) August 31, 2026

Sin embargo, otro video mostró el momento en que una familia que caminaba por la banqueta estuvo a punto de ser alcanzada por la camioneta.

🚨 Una #camioneta chocó contra un vehículo que se encontraba estacionado sobre la calle Cholula, en #SantiagoMomoxpan, #Puebla, durante la tarde del sábado 29 de agosto.



El momento quedó registrado por una cámara #dashcam. De acuerdo con testigos, la conductora llevaba apenas… pic.twitter.com/75i0odoAkT — Uno TV (@UnoNoticias) August 31, 2026

En las imágenes se observa a la familia caminar con normalidad, mientras los niños alcanzan a percatarse de la presencia del vehículo y corren para ponerse a salvo. La madre, quien llevaba a un bebé en brazos, también logró evitar el impacto.

La camioneta terminó chocando contra un automóvil y un poste, lo que evitó que alcanzara directamente a la familia.

El video, difundido por el periodista Luis Gabriel Velázquez, muestra cómo la mujer voltea hacia la camioneta y, apenas unos instantes después, logra moverse mientras el vehículo pasa muy cerca de ella.

El accidente ocurrió en la calle Cholula, en Santiago Momoxpan, Puebla.

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