Intentan linchar a sujeto en Tehuacán, Puebla; presuntamente agredió a una menor

En Tehuacán, Puebla, policías evitaron un linchamiento. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Tehuacán, Puebla, alrededor de 200 personas intentaron linchar a un sujeto presuntamente acusado de agredir sexualmente a una niña de 8 años. Policías municipales activaron el protocolo contra linchamientos, evitaron la agresión colectiva y detuvieron al señalado.

¿Qué se sabe del intento de linchamiento en Tehuacán, Puebla?

En imágenes compartidas por la cuenta @_LosTitulares se observa a una multitud enardecida. Elementos de la Policía Municipal intentaron calmar los ánimos y lograron rescatar al presunto agresor, a quien pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

El Gobierno municipal de Tehuacán informó que un grupo de pobladores intentó hacer justicia por mano propia; sin embargo, la intervención policial se realizó de manera oportuna. En las imágenes se escuchan gritos y se observa a algunos pobladores lanzar objetos contra los uniformados.

“Ante esta situación, elementos de la Policía Municipal intervinieron de manera oportuna, logrando asegurar al sujeto señalado y evitar que se concretara un linchamiento, salvaguardando la integridad de las personas y preservando el orden público”, indicó la autoridad.

Asimismo, se informó que a la víctima se le brindó acompañamiento integral conforme a los protocolos legales y de derechos humanos. Los hechos ocurrieron en la junta auxiliar de Santa María Coapan.

Durante la movilización, pobladores agredieron al comunicador Charly Vázquez mientras realizaba su labor periodística.

“Al respecto, el Ayuntamiento estableció contacto directo con el comunicador para brindarle acompañamiento institucional en la denuncia correspondiente contra quienes resulten responsables, e informó que se encuentra en buen estado de salud”.

En Puebla, los intentos de linchamiento no son hechos aislados, ya que, ante el hartazgo o la percepción de poca efectividad de las autoridades, algunos pobladores optan por intentar hacer justicia por mano propia.

