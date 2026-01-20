Video: en Puebla, mujer se cuelga de su auto para evitar robo

GENERANDO AUDIO...

Mujer se cuelga de su auto para evitar robo. Foto: Especial

A través de redes sociales circula un video en el que se ve a una mujer colgada de la puerta de un automóvil. De acuerdo con los reportes, ella se colgó de esa manera para evitar que le robaran el vehículo. Los hechos ocurrieron en San José Xilotzingo, Puebla.

En el video, se escucha a la mujer pidiendo ayuda a los demás automovilistas, mientras el ladrón continuaba con la marcha. Además, en busca de huir, el conductor invadió el carril confinado de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), por donde continuó con la escapada.

Autoridades detuvieron al ladron

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, en su cuenta de X, dio a conocer la detención del ladrón bajo la identidad de Mario “N”. El ladrón, de 50 años, fue detenido durante un operativo en San José Xilotzingo, donde le aseguraron el automóvil, un celular, así como dinero en efectivo.

De igual manera, las autoridades mencionaron que Mario “N” cuenta con antecedentes por delitos contra la salud, robo a negocio y lesiones.

Tras la detención, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Puebla mencionó que continúan los trabajos para mantener la seguridad y la paz de las familias poblanas.

